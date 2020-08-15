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Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
Запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который регулярно переносится с марта, отложен на октябрь, сообщил РИА Новости РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T03:09
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россия
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РИА Новости
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353
60
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россия, плесецк (космодром), космос - риа наука

Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили

03:09 15.08.2020
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© Фото : Минобороны РФПуск ракеты с космодрома Плесецк
Пуск ракеты с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который регулярно переносится с марта, отложен на октябрь, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В начале августа другой источник агентства в отрасли рассказал, что старт перенесен на конец августа - начало сентября.
"Запуск спутника "Глонасс-К" отложен на октябрь, предварительно - на 17-е число. Никаких технических препятствий для него нет", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, по его словам, этот старт состоится после запуска с Плесецка трех спутников связи "Гонец-М", намеченного на 24 или 29 сентября. Запуски спутника "Глонасс-К" и трех аппаратов "Гонец-М" планируется осуществить с помощью ракет-носителей "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат".
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Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению. В феврале представитель предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" Роман Фаткулин заявил, что в 2020-2022 годах будет выведено девять "Глонассов-К".
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и два - в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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