Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Запуск с космодрома Запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который регулярно переносится с марта, отложен на октябрь, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В начале августа другой источник агентства в отрасли рассказал, что старт перенесен на конец августа - начало сентября.

"Запуск спутника "Глонасс-К" отложен на октябрь, предварительно - на 17-е число. Никаких технических препятствий для него нет", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, по его словам, этот старт состоится после запуска с Плесецка трех спутников связи "Гонец-М", намеченного на 24 или 29 сентября. Запуски спутника "Глонасс-К" и трех аппаратов "Гонец-М" планируется осуществить с помощью ракет-носителей "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат".

Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению. В феврале представитель предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" Роман Фаткулин заявил, что в 2020-2022 годах будет выведено девять "Глонассов-К".

Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").