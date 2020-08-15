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В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
Изъятие детей из семьи – это крайняя мера, применимая в случае реальной угрозы жизни ребенка, но нужны неопровержимые подтверждения наличия оснований для такого РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T03:06
россия
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, общество

В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи

03:04 15.08.2020 (обновлено: 03:06 15.08.2020)
1153
© Depositphotos / belchonockДевочка в своей комнате
Девочка в своей комнате
© Depositphotos / belchonock
Девочка в своей комнате. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Изъятие детей из семьи – это крайняя мера, применимая в случае реальной угрозы жизни ребенка, но нужны неопровержимые подтверждения наличия оснований для такого шага, заявил замминистра просвещения Денис Грибов, комментарий которого есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее телеканал RT сообщил, что представители органов опеки заставили 47-летнюю москвичку Марину Волхонскую добровольно отдать своих четырех детей в социальный центр из-за беспорядка в доме. Спустя полгода против женщины подали иск об ограничении в родительских правах.
Грибов отметил, что министерство контролирует случаи нарушений прав детей. В данной ситуации ведомство также находится в тесном контакте с органами опеки Москвы.
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"Подчеркну, изъятие детей из семьи в рамках всех действующих законодательных норм – это крайняя мера, допустимая в применении в случаях реальной угрозы жизни ребенка. А вот якобы некачественно сделанный ремонт является основанием изъятия детей – это полный бред, при этом если есть другие основания, то нужно все всегда детально взвешивать, анализировать, получать неопровержимые подтверждения", - отметил Грибов.
Он заверил, что ситуация с Волхонской будет взята на контроль, а также подчеркнул, что нужно четко понять зону ответственности органов опеки и других, рассмотреть ситуацию в первую очередь со стороны семьи.
"Все подобные случаи должны разрешаться с максимальным учетом интересов детей", - отметил замминистра.
Грибов добавил, что органы опеки и попечительства обязаны осуществлять свою работу в тесном взаимодействии с населением, общественными организациями. "Мы не должны уходить от этих принципов и принимать решение только с опорой на интересы детей и с позиции сохранения и защиты института семьи", - заключил он.
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