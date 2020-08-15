https://ria.ru/20200815/1575813581.html
Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
Чтобы определить, установлены ли видеокамеры в помещении, надо площадь зрительно разбить на квадраты и тщательно исследовать каждый сектор, рассказал агентству... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T03:20
2020-08-15T03:20
технологии
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https://ria.ru/20200428/1570656085.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Чтобы определить, установлены ли видеокамеры в помещении, надо площадь зрительно разбить на квадраты и тщательно исследовать каждый сектор, рассказал агентству “Прайм"
директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
В первую очередь необходимо определить, есть ли в помещении повторяющиеся предметы — чайники, кофейники, игрушки. Особенно внимательно следует рассмотреть зоны, которые больше всего подходят для съемок видео или записи разговоров — возле дивана и кресел, кровати, напротив входа в ванную и туалет, в гардеробной.
Также эксперт советует рассмотреть плитки потолка – отличие одной от остальных может быть признаком того, что ее вставили намеренно, особенно если в такой плитке есть отверстия.