Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе

В первую очередь необходимо определить, есть ли в помещении повторяющиеся предметы — чайники, кофейники, игрушки. Особенно внимательно следует рассмотреть зоны, которые больше всего подходят для съемок видео или записи разговоров — возле дивана и кресел, кровати, напротив входа в ванную и туалет, в гардеробной.