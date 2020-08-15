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Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
Чтобы определить, установлены ли видеокамеры в помещении, надо площадь зрительно разбить на квадраты и тщательно исследовать каждый сектор, рассказал агентству... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T03:20
технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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353
60
технологии

Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе

03:20 15.08.2020
1025
© Фото : Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу (УТ МВД по СФО)Скрытая камера
Скрытая камера
© Фото : Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу (УТ МВД по СФО)
Скрытая камера. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Чтобы определить, установлены ли видеокамеры в помещении, надо площадь зрительно разбить на квадраты и тщательно исследовать каждый сектор, рассказал агентству “Прайм" директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
В первую очередь необходимо определить, есть ли в помещении повторяющиеся предметы — чайники, кофейники, игрушки. Особенно внимательно следует рассмотреть зоны, которые больше всего подходят для съемок видео или записи разговоров — возле дивана и кресел, кровати, напротив входа в ванную и туалет, в гардеробной.
Также эксперт советует рассмотреть плитки потолка – отличие одной от остальных может быть признаком того, что ее вставили намеренно, особенно если в такой плитке есть отверстия.
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