В Новосибирском зоопарке показали первых котят редких ржаво-рыжих кошек

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Новосибирском зоопарке у ржаво-рыжих кошек впервые родились котята, . В Новосибирском зоопарке у ржаво-рыжих кошек впервые родились котята, сообщает пресс-служба заведения.

Эти животные содержатся здесь с 2019 года. Больше ни в одном российском зоосаде вид не представлен.

"Ржаво-рыжие кошки довольно сложны в содержании, пугливы, - поясняют специалисты. - Новосибирский зоопарк тщательно готовился к их получению и постарался создать все условия. Маленькие грациозные хищники со временем привыкли к новому дому".

Этим летом у них родились два детеныша. "Первые недели мы семейство не беспокоили, и ветеринарный осмотр провели, когда котята подросли, - рассказывают в зоопарке. - Звери живут в павильоне "Ночной мир", поэтому пока недоступны для наблюдения".