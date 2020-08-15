https://ria.ru/20200815/1575813525.html
В Новосибирском зоопарке показали первых котят редких ржаво-рыжих кошек
В Новосибирском зоопарке у ржаво-рыжих кошек впервые родились котята, сообщает пресс-служба заведения. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T02:59
2020-08-15T03:01
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости
. В Новосибирском зоопарке у ржаво-рыжих кошек впервые родились котята, сообщает
пресс-служба заведения.
Эти животные содержатся здесь с 2019 года. Больше ни в одном российском зоосаде вид не представлен.
"Ржаво-рыжие кошки довольно сложны в содержании, пугливы, - поясняют специалисты. - Новосибирский зоопарк тщательно готовился к их получению и постарался создать все условия. Маленькие грациозные хищники со временем привыкли к новому дому".
Этим летом у них родились два детеныша. "Первые недели мы семейство не беспокоили, и ветеринарный осмотр провели, когда котята подросли, - рассказывают в зоопарке. - Звери живут в павильоне "Ночной мир", поэтому пока недоступны для наблюдения".
Это одни из самых маленьких кошек в мире. Вес взрослой особи не превышает полутора килограммов. Они обитают в Индии и Шри-Ланке и находятся под угрозой исчезновения.