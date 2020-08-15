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Туризм
https://ria.ru/20200815/1575813422.html
Названы самые популярные курорты Крыма для отдыха в бархатный сезон
Города Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Севастополь и Саки, а также поселки Алупка, Николаевка и Мисхор вошли в десятку популярных курортов Крыма для... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T20:03
туризм
туризм
саки (крым)
алушта
новости - туризм
ялта
республика крым
евпатория
севастополь
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саки (крым)
алушта
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евпатория
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152496/38/1524963894_0:317:3077:2048_1400x0_80_0_0_ab1bd2df28bbb4ed5f5e844d4b1f369b.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
туризм, саки (крым), алушта, новости - туризм, ялта, республика крым, евпатория, севастополь

Названы самые популярные курорты Крыма для отдыха в бархатный сезон

20:03 15.08.2020
5972
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе отеля, Алушта
Отдыхающие в кафе отеля, Алушта
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Города Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Севастополь и Саки, а также поселки Алупка, Николаевка и Мисхор вошли в десятку популярных курортов Крыма для отдыха в сентябре и октябре 2020 года, собщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на период с 1 сентября по 31 октября 2020 года.
По данным сервиса, путешественники собираются провести на море осенью в среднем от восьми до 11 ночей и потратят на проживание от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Николаевке, дороже - в Ялте и Мисхоре.
При этом 70 процентов туристов выбрали отельный сервис, 19 процентов - квартиры, остальные - дома и коттеджи.
Почти половина мест размещения забронирована на двоих, каждое пятое - предусматривает проживание с детьми. Остальные путешественники будут отдыхать в одиночку или в большой компании, свидетельствуют данные сервиса.
Кот
12 августа, 08:00Туризм
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ТуризмТуризмСаки (Крым)АлуштаНовости - ТуризмЯлтаРеспублика КрымЕвпаторияСевастополь
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