Названы самые популярные курорты Крыма для отдыха в бархатный сезон

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Города Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Севастополь и Саки, а также поселки Алупка, Николаевка и Мисхор вошли в десятку популярных курортов Крыма для отдыха в сентябре и октябре 2020 года, собщает Tvil.ru.

Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на период с 1 сентября по 31 октября 2020 года.

По данным сервиса, путешественники собираются провести на море осенью в среднем от восьми до 11 ночей и потратят на проживание от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Николаевке, дороже - в Ялте и Мисхоре.

При этом 70 процентов туристов выбрали отельный сервис, 19 процентов - квартиры, остальные - дома и коттеджи.