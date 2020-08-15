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Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
Электромагнитное излучение исходит от Wi-Fi-роутера, как и от любого электрического устройства, и если вы опасаетесь, что оно может навредить вашему здоровью,... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T02:18
синергия
wi-fi
технологии
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
синергия, wi-fi, технологии

Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире

02:18 15.08.2020
1742
CC0 / 3844328 / WirelessWi-fi роутер
Wi-fi роутер
CC0 / 3844328 / Wireless
Wi-fi роутер. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Электромагнитное излучение исходит от Wi-Fi-роутера, как и от любого электрического устройства, и если вы опасаетесь, что оно может навредить вашему здоровью, переместите его подальше от спального места или выключайте его на ночь, рассказал агентству “Прайм” директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
Что касается Wi-Fi-волн, то было множество исследований, но пока ни одна международная или серьезная организация не подтвердила, что они могут нанести вред человеческому здоровью, добавил он.
“В то же время, электромагнитное излучение исходит от роутера, который раздает интернет. Однако излучение идет от любого электрического устройства, которым мы пользуемся. Мы же не опасаемся волн, исходящих от электрического чайника", — отметил эксперт.
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1 августа, 05:19
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СинергияWi-FiТехнологии
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