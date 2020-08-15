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Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
Переходить на детское питание в надежде, что оно поможет похудеть, не стоит. Почему диета из продуктов для малышей не подходит для ЗОЖ, объяснила радио Sputnik... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T02:05
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сахар, здоровье - общество, диета, общество

Сахар в детском питании признали опасным для взрослых

02:05 15.08.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПолки с детским питанием в гипермаркете
Полки с детским питанием в гипермаркете
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Полки с детским питанием в гипермаркете . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переходить на детское питание в надежде, что оно поможет похудеть, не стоит. Почему диета из продуктов для малышей не подходит для ЗОЖ, объяснила радио Sputnik ведущая фитнес рубрики на телеканале "Пятница", диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.
Конечно, детское питание безопасней "взрослой" еды, в том смысле, что в нем нет ГМО, ароматизаторов, консервантов и красителей. Зато в нем есть сахар. И это одна из причина, почему диетологи не советуют взрослым переходить на еду для малышей, говорит Арина Скоромная.

"Если говорить про фигуру, про похудение и про ЗОЖ, то детское питание не совсем подходит. Несмотря на то, что туда не добавляют сахар, он там уже есть из-за ингредиентов. После обработки получается пюре из быстрых углеводов. Это быстро усваивается человеческим организмом и может повышать инсулин. Особенно это касается яблочного пюре. Фруктовые пюре не подходят для похудения", – рассказала радио Sputnik диетолог.

Вторым препятствием является объем порций и содержание полезных элементов. Да, в детском питании много полезных веществ, но нет тех, которые жизненно необходимы для нормальной работы организма взрослого человека. Например, в нем нет грубой клетчатки, без которой гарантированы проблемы с пищеварением и запоры. Очень мало в таком питании белков и жиров.
"Взрослый человек не особо наедается детским питанием и потом опять быстро хочет есть. Это не для взрослого человека продукт. В качестве диеты я бы не рекомендовала использовать детское питание. Как диета – это преступление сидеть на таких продуктах. Это не вариант", – считает Арина Скоромная.
А вот время от времени детское питание вполне можно употреблять. Это хорошая альтернатива вредным перекусам, отметила диетолог.
"Не надо постоянно сидеть на детском питании, если только перекусывать. Один перекус в день подобной еды. Если выбирать из двух зол и выбирать между чебуреком и шаурмой на обед или детским питанием, то лучше второе", – заключила диетолог в интервью радио Sputnik.
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