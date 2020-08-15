Сахар в детском питании признали опасным для взрослых

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переходить на детское питание в надежде, что оно поможет похудеть, не стоит. Почему диета из продуктов для малышей не подходит для ЗОЖ, объяснила Переходить на детское питание в надежде, что оно поможет похудеть, не стоит. Почему диета из продуктов для малышей не подходит для ЗОЖ, объяснила радио Sputnik ведущая фитнес рубрики на телеканале "Пятница", диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.

Конечно, детское питание безопасней "взрослой" еды, в том смысле, что в нем нет ГМО, ароматизаторов, консервантов и красителей. Зато в нем есть сахар . И это одна из причина, почему диетологи не советуют взрослым переходить на еду для малышей, говорит Арина Скоромная.

"Если говорить про фигуру, про похудение и про ЗОЖ, то детское питание не совсем подходит. Несмотря на то, что туда не добавляют сахар, он там уже есть из-за ингредиентов. После обработки получается пюре из быстрых углеводов. Это быстро усваивается человеческим организмом и может повышать инсулин. Особенно это касается яблочного пюре. Фруктовые пюре не подходят для похудения", – рассказала радио Sputnik диетолог.

Вторым препятствием является объем порций и содержание полезных элементов. Да, в детском питании много полезных веществ, но нет тех, которые жизненно необходимы для нормальной работы организма взрослого человека. Например, в нем нет грубой клетчатки, без которой гарантированы проблемы с пищеварением и запоры. Очень мало в таком питании белков и жиров.

"Взрослый человек не особо наедается детским питанием и потом опять быстро хочет есть. Это не для взрослого человека продукт. В качестве диеты я бы не рекомендовала использовать детское питание. Как диета – это преступление сидеть на таких продуктах. Это не вариант", – считает Арина Скоромная.

А вот время от времени детское питание вполне можно употреблять. Это хорошая альтернатива вредным перекусам, отметила диетолог.