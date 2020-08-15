Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО

Легенда прикрытия. Зачем США создают еще одну структуру по изучению НЛО? Пентагон создаст рабочую группу для изучения НЛО, сообщает CNN. В эфире радио Sputnik эти планы прокомментировал руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.