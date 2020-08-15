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Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
Министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО) с целью тщательнее изучить природу... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T04:49
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353
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министерство обороны сша, сша, в мире

Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО

01:53 15.08.2020 (обновлено: 04:49 15.08.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО) с целью тщательнее изучить природу явления, говорится в заявлении Пентагона.
О создании такой группы ранее сообщил телеканал CNN.
В документе отмечается, что решение о создании рабочей группы было принято 4 августа.

"Министерство обороны создает рабочую группу по НЛО, чтобы улучшить понимание относительно природы и происхождения неопознанных летающих объектов. Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США", - говорится в заявлении.

За прошедшие после Второй мировой войны годы в США несколько раз формировали группы различного уровня для изучения НЛО.
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Легенда прикрытия. Зачем США создают еще одну структуру по изучению НЛО?Пентагон создаст рабочую группу для изучения НЛО, сообщает CNN. В эфире радио Sputnik эти планы прокомментировал руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.
В конце апреля Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления". По данным ведомства, один из трех несекретных видеороликов ВМС США был снят в ноябре 2004 года, два других - в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ВМС. Позднее ВМС США опубликовали несколько отчетов, в которых пилоты рассказывают о произошедших в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года встречах с НЛО.
В июне президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена. В различных источниках получила популярность версия, что объект, разбившийся близ города Розуэлл, был внеземным кораблём, а его пилот являлся инопланетянином, которого правительство США захватило и засекретило. Согласно официальной позиции ВВС США, обнаруженный в Розуэлле объект являлся метеозондом, использовавшимся в рамках секретной программы.
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