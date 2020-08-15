Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц

Ранее Пригожин рассказал, что в месяц тратит не менее полутора-двух миллионов рублей. По его словам, в эту сумму входят и деньги, которые он выплачивает сотрудничающим с ним артистам.

Джигурда отметил, что во время карантина тратил около 30 тысяч рублей в месяц, при этом он "пил один кефир" и не ел мясо.

"Я знаю, что некоторые люди живут вообще на 8–12 тысяч рублей. Мне смешны слова продюсера Иосифа Пригожина, которому надо полтора миллиона рублей в месяц", - заявил шоумен.

Актер указал, что в указанную сумму входили траты только на него, а не на его семью, которая проживает во Франции