https://ria.ru/20200815/1575812902.html
Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
Актер и шоумен Никита Джигурда прокомментировал в интервью порталу Teleprogramma.pro слова продюсера Иосифа Пригожина о его месячных тратах. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T01:35
2020-08-15T01:35
россия
шоу-бизнес
иосиф пригожин
никита джигурда
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https://ria.ru/20200807/1575470723.html
Лысый Кучерявый
Джигурда головного мозга
10
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, иосиф пригожин, никита джигурда
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости.
Актер и шоумен Никита Джигурда
прокомментировал в интервью порталу Teleprogramma.pro
слова продюсера Иосифа Пригожина
о его месячных тратах.
Ранее Пригожин рассказал, что в месяц тратит не менее полутора-двух миллионов рублей. По его словам, в эту сумму входят и деньги, которые он выплачивает сотрудничающим с ним артистам.
Джигурда отметил, что во время карантина тратил около 30 тысяч рублей в месяц, при этом он "пил один кефир" и не ел мясо.
"Я знаю, что некоторые люди живут вообще на 8–12 тысяч рублей. Мне смешны слова продюсера Иосифа Пригожина, которому надо полтора миллиона рублей в месяц", - заявил шоумен.
Актер указал, что в указанную сумму входили траты только на него, а не на его семью, которая проживает во Франции
.
"Там, конечно, на 30 тысяч рублей не проживешь", — добавил он.