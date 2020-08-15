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Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
Актер и шоумен Никита Джигурда прокомментировал в интервью порталу Teleprogramma.pro слова продюсера Иосифа Пригожина о его месячных тратах. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T01:35
россия
шоу-бизнес
иосиф пригожин
никита джигурда
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Джигурда головного мозга
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, шоу-бизнес, иосиф пригожин, никита джигурда

Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц

01:35 15.08.2020
1235
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер и шоумен Никита Джигурда
Актер и шоумен Никита Джигурда
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Актер и шоумен Никита Джигурда. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда прокомментировал в интервью порталу Teleprogramma.pro слова продюсера Иосифа Пригожина о его месячных тратах.
Ранее Пригожин рассказал, что в месяц тратит не менее полутора-двух миллионов рублей. По его словам, в эту сумму входят и деньги, которые он выплачивает сотрудничающим с ним артистам.
Джигурда отметил, что во время карантина тратил около 30 тысяч рублей в месяц, при этом он "пил один кефир" и не ел мясо.
"Я знаю, что некоторые люди живут вообще на 8–12 тысяч рублей. Мне смешны слова продюсера Иосифа Пригожина, которому надо полтора миллиона рублей в месяц", - заявил шоумен.
Актер указал, что в указанную сумму входили траты только на него, а не на его семью, которая проживает во Франции.
"Там, конечно, на 30 тысяч рублей не проживешь", — добавил он.
Продюсер Иосиф Пригожин
7 августа, 01:15
Пригожин усомнился в возможности прожить на 50 тысяч рублей в месяц
191602412
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РоссияШоу-бизнесИосиф ПригожинНикита Джигурда
Популярные комментарии
Джигурда головного мозга
15 августа, 01:42
ЛКЛысый Кучерявый
610003
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