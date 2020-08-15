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Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину
Тридцать два россиянина, ранее задержанные в Белоруссии, вернулись в Россию, сообщили в Генеральной прокуратуре. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T04:49
задержание россиян под минском
россия
евгений енин
александр лукашенко
мид украины
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
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РИА Новости
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задержание россиян под минском, россия, евгений енин, александр лукашенко, мид украины, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, минск, белоруссия, в мире

Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину

01:09 15.08.2020 (обновлено: 04:49 15.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тридцать два россиянина, ранее задержанные в Белоруссии, вернулись в Россию, сообщили в Генеральной прокуратуре.
В ведомстве подчеркнули, что еще один из задержанных, помимо российского, имеет также белорусское гражданство, поэтому он остался в республике.
Генпрокуратура особо отметила, что процесс возвращения прошел в полном соответствии с международно-правовыми нормами и законами двух стран.
Разбирательство вокруг сложившейся ситуации продолжится.
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Задержание россиян в Белоруссии

Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Республики Беларусь заявили, что они ‒ якобы бойцы частной военной компании и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные не совершали противоправных действий, а официальная Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Следственный комитет России начал проверку обстоятельств, при которых в Белоруссии были задержаны 33 россиянина.
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Провокация третьей страны

Задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства, заявила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова.
В итоге, подчеркнула дипломат, факты показали, что в этом была замешана еще одна страна.
С аналогичным заявлением также выступил посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Дипломат выразил уверенность, что проверка, которую начал Следственный комитет, подтвердит заказной характер "масштабной аферы", в которую были втянуты задержанные россияне. По словам Мезенцева, эта акция понадобилась недоброжелателям, чтобы нанести ущерб особым отношениям двух стран.
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Реакция Украины

Выдача Минском Москве задержанных ранее граждан России еще не означает "конец истории", заявил в пятницу замглавы министерства иностранных дел Украины Евгений Енин.
Дипломат напомнил о принципе взаимности и отметил, что "он часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции". "К слову, Белоруссия (как пограничная с нами страна) занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции среди всех международных партнеров Украины", - подчеркнул он.
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"Никакие вагнеры" не повлияют

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения, что из-за задержания под Минском более 30 россиян отношения Минска и Москвы "абсолоютно испортились", подчеркнув, что "никакие вагнеры" на них не повлияют.
Что касается перспективы (отношений с РФ – ред.), что у нас (якобы – ред.) абсолютно испортились отношения с Россией, - заблуждаетесь. Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, вагнеры и прочее на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть нашего разговора с президентом России", - заявил Лукашенко.
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Задержание россиян под МинскомРоссияЕвгений ЕнинАлександр ЛукашенкоМИД УкраиныГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваМинскБелоруссияВ мире
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