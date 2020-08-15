Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тридцать два россиянина, ранее задержанные в Тридцать два россиянина, ранее задержанные в Белоруссии , вернулись в Россию, сообщили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что еще один из задержанных, помимо российского, имеет также белорусское гражданство, поэтому он остался в республике.

Генпрокуратура особо отметила, что процесс возвращения прошел в полном соответствии с международно-правовыми нормами и законами двух стран.

Разбирательство вокруг сложившейся ситуации продолжится.

Задержание россиян в Белоруссии

Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Республики Беларусь заявили, что они ‒ якобы бойцы частной военной компании и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные не совершали противоправных действий, а официальная Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Следственный комитет России начал проверку обстоятельств, при которых в Белоруссии были задержаны 33 россиянина.

Провокация третьей страны

Задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства, заявила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова

В итоге, подчеркнула дипломат, факты показали, что в этом была замешана еще одна страна.

С аналогичным заявлением также выступил посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев . Дипломат выразил уверенность, что проверка, которую начал Следственный комитет, подтвердит заказной характер "масштабной аферы", в которую были втянуты задержанные россияне. По словам Мезенцева, эта акция понадобилась недоброжелателям, чтобы нанести ущерб особым отношениям двух стран.

Реакция Украины

Дипломат напомнил о принципе взаимности и отметил, что "он часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции". "К слову, Белоруссия (как пограничная с нами страна) занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции среди всех международных партнеров Украины", - подчеркнул он.

"Никакие вагнеры" не повлияют

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения, что из-за задержания под Минском более 30 россиян отношения Минска и Москвы "абсолоютно испортились", подчеркнув, что "никакие вагнеры" на них не повлияют.