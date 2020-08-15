СБ ООН отклонил резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана

Как сообщил председательствующий в СБ постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани, за резолюцию проголосовали только две страны - США и Доминиканская Республика. Россия и Китай высказались против, остальные 11 членов Совбеза воздержались.

Помпео, комментируя итоги голосования, заявил, что СБ ООН "не удалось остаться приверженным своей фундаментальной миссии" по поддержанию мира и безопасности.

"Он (Совбез ООН - ред.) отклонил разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана и открыл путь к тому, чтобы крупнейшая в мире страна-спонсор терроризма продавала и покупала вооружения", - говорится в заявлении госсекретаря США.

При этом глава Госдепа обвинил СБ ООН в "неспособности действовать решительно в интересах защиты международного мира и стабильности".

Европы , Ближнему Востоку и миру в целом". Помпео также пообещал продолжить работу, чтобы помешать "теократическому режиму" свободно продавать и закупать оружие, которое "угрожает сердцуи миру в целом".

Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий ( СВПД ), разрешительный порядок поставок в Иран оружия носит временный характер и истекает 18 октября. США настаивают на продлении эмбарго.

Проект отклоненной резолюции предлагал Совету безопасности ООН принять решение, согласно которому ряд положений принятой ранее резолюции 2231 (регламентировавшей создание СВПД) независимо от указанного срока их действия "продолжат применяться, пока Совет безопасности не решит обратного".

Эти положения касаются введения разрешительного порядка поставок военной техники в Иран. В частности, предполагалось, что только с одобрения Совета безопасности ООН Ирану можно было бы поставлять или передавать любые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты и вертолеты, военные корабли, ракеты или ракетные системы или связанные с ними материальные средства, включая запасные части.

Отклоненная резолюция также предлагала сделать бессрочным (пока Совбез не решит обратного) положение, обязывающее страны вводить ограничение на въезд для лиц, нарушивших предписания в отношении экспорта оружия в Иран.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал отсутствие объективных оснований ставить вопрос об оружейном эмбарго в отношении Ирана. Он указывал, что "разрешительный порядок поставок" в Иран военной техники носил временный характер - это было сделано для запуска достигнутых в 2015 году договоренностей, что сегодня уже неактуально. Как отмечал министр, применение ограничений на поставки вооружений Ирану после 18 октября 2020 года "никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание".