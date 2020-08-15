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"Его нужно посадить!": Зарубина назвала виновного в смерти Легкоступовой
Эстрадная певица Ольга Зарубина, близкая подруга Валентины Легкоступовой, заявила "Пятому каналу", что к смерти артистки причастен ее супруг Юрий Фирсов. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T00:58
2020-08-15T00:58
культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, россия
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости.
Эстрадная певица Ольга Зарубина, близкая подруга Валентины Легкоступовой
, заявила "Пятому каналу
", что к смерти артистки причастен ее супруг Юрий Фирсов.
О смерти
Легкоступовой ранее сообщила ее дочь.
"Как это можно было так упасть, чтобы получить такую огромную гематому, да я никогда не поверю в жизни, чтобы человек так мог упасть… Мне не нравился его (Фирсова. – прим. ред.) внешний вид… Что-то как-то меня смущало… Его нужно посадить, разорвать на куски", — заявила Зарубина.
По ее словам, Легкоступова была хорошим человеком и замечательной певицей. Также она раскритиковала тех, кто посчитал историю с госпитализацией пиаром.
"Многие подумали, что это черный пиар. У нас же любят так делать, я тоже думала над этим. А потом поняла, что нет. Не может быть такого пиара. Не может человек пиариться на своем здоровье. Это исключено", - добавила певица.
О том, что артистку госпитализировали с травмой головы, стало известно во вторник. Как писали некоторые СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Певице сделали операцию, после чего она впала в кому.
Полицейские задержали и опросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.