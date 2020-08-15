"Его нужно посадить!": Зарубина назвала виновного в смерти Легкоступовой

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Эстрадная певица Ольга Зарубина, близкая подруга Эстрадная певица Ольга Зарубина, близкая подруга Валентины Легкоступовой , заявила " Пятому каналу ", что к смерти артистки причастен ее супруг Юрий Фирсов.

смерти Легкоступовой ранее сообщила ее дочь.

"Как это можно было так упасть, чтобы получить такую огромную гематому, да я никогда не поверю в жизни, чтобы человек так мог упасть… Мне не нравился его (Фирсова. – прим. ред.) внешний вид… Что-то как-то меня смущало… Его нужно посадить, разорвать на куски", — заявила Зарубина.

По ее словам, Легкоступова была хорошим человеком и замечательной певицей. Также она раскритиковала тех, кто посчитал историю с госпитализацией пиаром.

"Многие подумали, что это черный пиар. У нас же любят так делать, я тоже думала над этим. А потом поняла, что нет. Не может быть такого пиара. Не может человек пиариться на своем здоровье. Это исключено", - добавила певица.

О том, что артистку госпитализировали с травмой головы, стало известно во вторник. Как писали некоторые СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Певице сделали операцию, после чего она впала в кому.