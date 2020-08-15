Глава Адыгеи рассказал о госпрограмме развития села

КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Глава Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что государственная программа комплексного развития села позволила республиканским властям подступиться к решению ряда накопившихся проблем.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита в Удмуртию обсудил вопросы реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", которая стартовала в 2020 году. В режиме видеоконференции он провел совещание с регионами, от Адыгеи в нем принял участие Кумпилов, сообщает пресс-служба главы региона.

Куммпилов привел пример мультипликативного эффекта от работы госпрограммы, который наблюдается в предгорном поселке Каменномостском. Там реализуется ряд проектов, которые сделали жизнь в поселке более комфортной и приветствуются местными жителями. Он отметил, что для республики, где больше половины населения – жители сельской местности, она имеет стратегическое значение.

"С этой программой мы получили действенный инструмент для ускоренного и эффективного решения накопившихся проблемных вопросов: приведение в нормативное состояние объектов социальной инфраструктуры; газификация; доступность медицинских и образовательных услуг; обеспечение жильем специалистов АПК и социальной сферы; строительство и ремонт дорог. Благодаря комплексной работе в рамках госпрограммы, мы сможем существенно повысить качество жизни на селе", – приводятся слова Кумпилова.

По данным республиканских властей, сейчас по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в плановом режиме реализуется 67 проектов, на реализацию которых в Адыгее направлено 917,3 миллиона рублей.

Кумпилов также рассказал об эффективности еще одного инструмента господдержки – льготной сельской ипотеке, которая пользуется спросом у селян, говорится в сообщении. В республике уже выдано ипотечных кредитов на общую сумму 370 миллионов рублей, благодаря чему жители приобрели свыше 12 тысяч квадратных метров жилья.