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Глава Адыгеи рассказал о госпрограмме развития села
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что государственная программа комплексного развития села позволила республиканским властям подступиться к решению ряда... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T00:55
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мурат кумпилов
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мурат кумпилов, республика адыгея, общество

Глава Адыгеи рассказал о госпрограмме развития села

00:55 15.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что государственная программа комплексного развития села позволила республиканским властям подступиться к решению ряда накопившихся проблем.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита в Удмуртию обсудил вопросы реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", которая стартовала в 2020 году. В режиме видеоконференции он провел совещание с регионами, от Адыгеи в нем принял участие Кумпилов, сообщает пресс-служба главы региона.
Куммпилов привел пример мультипликативного эффекта от работы госпрограммы, который наблюдается в предгорном поселке Каменномостском. Там реализуется ряд проектов, которые сделали жизнь в поселке более комфортной и приветствуются местными жителями. Он отметил, что для республики, где больше половины населения – жители сельской местности, она имеет стратегическое значение.
"С этой программой мы получили действенный инструмент для ускоренного и эффективного решения накопившихся проблемных вопросов: приведение в нормативное состояние объектов социальной инфраструктуры; газификация; доступность медицинских и образовательных услуг; обеспечение жильем специалистов АПК и социальной сферы; строительство и ремонт дорог. Благодаря комплексной работе в рамках госпрограммы, мы сможем существенно повысить качество жизни на селе", – приводятся слова Кумпилова.
По данным республиканских властей, сейчас по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в плановом режиме реализуется 67 проектов, на реализацию которых в Адыгее направлено 917,3 миллиона рублей.
Кумпилов также рассказал об эффективности еще одного инструмента господдержки – льготной сельской ипотеке, которая пользуется спросом у селян, говорится в сообщении. В республике уже выдано ипотечных кредитов на общую сумму 370 миллионов рублей, благодаря чему жители приобрели свыше 12 тысяч квадратных метров жилья.
"Для нас очень важно, чтобы сельская территория развивалась, чтобы люди хотели здесь жить, работать и растить детей. Поэтому будем и дальше добиваться того, чтобы данная госпрограмма максимально эффективно работала. Так, на 2021 год отбор прошли четыре проекта республики на сумму более одного миллиарда рублей", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика АдыгеяОбщество
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