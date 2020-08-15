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Ученые предложили дезинфицировать респираторы в мультиварке
Респираторы типа №95, которые используются для защиты от коронавируса, можно эффективно дезинфицировать в мультиварке, говорится в исследовании, опубликованном... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T04:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Ученые предложили дезинфицировать респираторы в мультиварке

00:23 15.08.2020 (обновлено: 04:56 15.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЗащитная маска
Защитная маска
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский. Респираторы типа №95, которые используются для защиты от коронавируса, можно эффективно дезинфицировать в мультиварке, говорится в исследовании, опубликованном в американском онлайн-журнале Environmental Science & Technology Letters.
Авторами исследования выступили Тан Нгуен, профессор инженерной защиты окружающей среды в Иллинойском университете в Урбан-Шампейне, и несколько ее коллег.
"Сухая тепловая обработка при температуре 100 градусов Цельсия на протяжении 50 минут — это хороший метод для подготовки респираторов N95 (марки 1860, 3M) для повторного использования", - говорится в исследовании.
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При этом температура в 100 градусов оптимальная, установили исследователи. При большей температуре может нарушиться внутренняя структура респиратора, а при меньшей температуре может понадобиться больше времени, чтобы убить все вирусы на маске.
Ученые проверяли маски, на которые были нанесены калицивирус, ротавирус, аденовирус и желудочно-кишечный вирус.
Целый ряд стран столкнулись в последние полгода с резким ростом спроса и, как следствие, дефицитом на маски типа N95, наиболее эффективные для защиты от заражения коронавирусом. При этом многие страны наращивают мощности по их производству - так, США в этом году произведут около 1,1 миллиарда масок этого стандарта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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