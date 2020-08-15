Ученые предложили дезинфицировать респираторы в мультиварке

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский. Респираторы типа №95, которые используются для защиты от Респираторы типа №95, которые используются для защиты от коронавируса , можно эффективно дезинфицировать в мультиварке, говорится в исследовании, опубликованном в американском онлайн-журнале Environmental Science & Technology Letters

Авторами исследования выступили Тан Нгуен, профессор инженерной защиты окружающей среды в Иллинойском университете в Урбан-Шампейне, и несколько ее коллег.

"Сухая тепловая обработка при температуре 100 градусов Цельсия на протяжении 50 минут — это хороший метод для подготовки респираторов N95 (марки 1860, 3M) для повторного использования", - говорится в исследовании.

При этом температура в 100 градусов оптимальная, установили исследователи. При большей температуре может нарушиться внутренняя структура респиратора, а при меньшей температуре может понадобиться больше времени, чтобы убить все вирусы на маске.

Ученые проверяли маски, на которые были нанесены калицивирус, ротавирус, аденовирус и желудочно-кишечный вирус.

Целый ряд стран столкнулись в последние полгода с резким ростом спроса и, как следствие, дефицитом на маски типа N95, наиболее эффективные для защиты от заражения коронавирусом. При этом многие страны наращивают мощности по их производству - так, США в этом году произведут около 1,1 миллиарда масок этого стандарта.