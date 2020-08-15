https://ria.ru/20200815/1575812021.html
Ученые предложили дезинфицировать респираторы в мультиварке
Респираторы типа №95, которые используются для защиты от коронавируса, можно эффективно дезинфицировать в мультиварке, говорится в исследовании, опубликованном... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T00:23
2020-08-15T04:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский.
Респираторы типа №95, которые используются для защиты от коронавируса
, можно эффективно дезинфицировать в мультиварке, говорится в исследовании, опубликованном в американском онлайн-журнале Environmental Science & Technology Letters
.
Авторами исследования выступили Тан Нгуен, профессор инженерной защиты окружающей среды в Иллинойском университете в Урбан-Шампейне, и несколько ее коллег.
"Сухая тепловая обработка при температуре 100 градусов Цельсия на протяжении 50 минут — это хороший метод для подготовки респираторов N95 (марки 1860, 3M) для повторного использования", - говорится в исследовании.
При этом температура в 100 градусов оптимальная, установили исследователи. При большей температуре может нарушиться внутренняя структура респиратора, а при меньшей температуре может понадобиться больше времени, чтобы убить все вирусы на маске.
Ученые проверяли маски, на которые были нанесены калицивирус, ротавирус, аденовирус и желудочно-кишечный вирус.
Целый ряд стран столкнулись в последние полгода с резким ростом спроса и, как следствие, дефицитом на маски типа N95, наиболее эффективные для защиты от заражения коронавирусом. При этом многие страны наращивают мощности по их производству - так, США в этом году произведут около 1,1 миллиарда масок этого стандарта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.