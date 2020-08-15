https://ria.ru/20200815/1575811948.html
Французский остров из-за коронавируса страдает от наплыва туристов
Власти острова Поркероль, расположенного недалеко от побережья Франции, между Ниццей и Ривьерой, планируют сократить число посетителей до четырех тысяч в день,... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T23:50
2020-08-16T00:00
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, франция, ницца
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Власти острова Поркероль, расположенного недалеко от побережья Франции, между Ниццей и Ривьерой, планируют сократить число посетителей до четырех тысяч в день, сообщает
The Connexion France.
Из-за Covid-19 почти 70 процентов французов, которые обычно путешествовали летом за границу, остались дома. И часть из них отправились на этот и другие острова.
Итог - переполненные рестораны и бары, нехватка мест на пляжах, толпа у достопримечательностей, отсутствие велосипедов в прокате. Очереди к лодке, чтобы добраться до Поркероля с близлежащего полуострова, достигают 300 метров в длину, стоять в них приходится по три часа.
Местный мэр Жан-Пьер Гиран говорит, что власти осознают, что чрезмерный туризм - это проблема. По его словам, это плохо для владельцев магазинов и кафе, которые перегружены, нехорошо для людей, которые приезжают и разочаровываются.
Мэр предлагает внести изменения в работу лодочных компаний - в частности, установить расписание для переправ и отказаться от увеличения рейсов, когда турпоток растет.
Он надеется, что эти меры позволят ограничить число посетителей до четырех тысяч человек в день.