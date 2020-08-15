Французский остров из-за коронавируса страдает от наплыва туристов

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Власти острова Поркероль, расположенного недалеко от побережья Франции, между Ниццей и Ривьерой, планируют сократить число посетителей до четырех тысяч в день, Власти острова Поркероль, расположенного недалеко от побережья Франции, между Ниццей и Ривьерой, планируют сократить число посетителей до четырех тысяч в день, сообщает The Connexion France.

Из-за Covid-19 почти 70 процентов французов, которые обычно путешествовали летом за границу, остались дома. И часть из них отправились на этот и другие острова.

Итог - переполненные рестораны и бары, нехватка мест на пляжах, толпа у достопримечательностей, отсутствие велосипедов в прокате. Очереди к лодке, чтобы добраться до Поркероля с близлежащего полуострова, достигают 300 метров в длину, стоять в них приходится по три часа.

Местный мэр Жан-Пьер Гиран говорит, что власти осознают, что чрезмерный туризм - это проблема. По его словам, это плохо для владельцев магазинов и кафе, которые перегружены, нехорошо для людей, которые приезжают и разочаровываются.

Мэр предлагает внести изменения в работу лодочных компаний - в частности, установить расписание для переправ и отказаться от увеличения рейсов, когда турпоток растет.