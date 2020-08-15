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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200815/1575809008.html
Муфтий рассказал о разнице между супружеской изменой и предательством
Если мужчина бросает свою жену, то общиной это воспринимается как предательство, чтобы это исключить, можно взять вторую жену, однако для этого надо... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T15:15
религия и мировоззрение
религия
альбир крганов
новости - религия и мировоззрение
общество
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"можно взять вторую жену, однако для этого надо посоветоваться с имамом" Я так понимаю с первой женой там никто не советуется?
46
самое удивительное что Аллах в Коране разрешил брать в жены ВДОВ с детьми. а не двух, трех, четырех жен-нецелованых девушек. дело в том что аят ниспослался когда мусульмане массово погибали в войне с идолопоклонниками и оставались вдовы с сиротами, обреченные на нищету. Аллах сказал: если вы хотите облагодетелствовать вдов с сиротами, то берите их себе в жены, и двух, и трех и четырех. естественно толкователи Корана проигнорировали неудобные слова Аллаха о вдовах и сиротах. зато сосредоточились на понравившихся им словах: и двух, и трех и четырех ))))
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
религия, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, общество

Муфтий рассказал о разнице между супружеской изменой и предательством

10:00 15.08.2020 (обновлено: 15:15 15.08.2020)
16439
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Если мужчина бросает свою жену, то общиной это воспринимается как предательство, чтобы это исключить, можно взять вторую жену, однако для этого надо посоветоваться с имамом, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
Так он прокомментировал итоги семинара "Семейные отношения в современных мусульманских обществах: проблемы, причины и решения", прошедшего с участием ДСМР.
"Семейные отношения, права и обязанности мужчины и женщины — целый пласт исламского права, нашей традиции, которую надо знать. С духовно-нравственной точки зрения, если мужчина бросает жену, которая прошла с ним через все тяготы жизни, родила детей, в обществе это воспринимается как предательство", — сказал Крганов.
Он обратил внимание на то, что пророк Мухаммед жил с первой женой, которая родила ему детей и была рядом в тяжелое время начала пророческой миссии, "и только после ее смерти женился еще".
В то же время исламское право разрешает мужчине иметь несколько жен одновременно, отметил муфтий, и половая связь со своими женами не является предательством или изменой.
"Измена или прелюбодеяние — это половой акт не со своей женой. Спать со второй, третьей женой — это не измена первой жене. Прелюбодеяние запрещено в исламе, это грех перед Богом и это плохо для взаимоотношений в семье. Есть и понятие "прелюбодеяние глазами" — мужчина должен управлять своими чувствами, это работа над собой, которая также обязательна для мужчины", — подчеркнул муфтий.
Чтобы взять вторую и последующих жен, по словам Крганова, нужно соблюсти много требований.
"Статус жены официальный. Человек берет ответственность за содержание жены, воспитание и поддержку детей. Также по шариату мужчина должен одинаково относиться ко всем своим женам — уделять одинаковое количество времени, равно помогать финансово", — пояснил муфтий.
Он уточнил, что в арабском мире спокойно относятся к многоженству и женщины получают соответствующее воспитание. "У нас же другие реалии, которые надо учитывать. Поэтому нужно подумать, посоветоваться с имамами", — подытожил муфтий.
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Религия и мировоззрениеРелигияАльбир КргановНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
Популярные комментарии
"можно взять вторую жену, однако для этого надо посоветоваться с имамом" Я так понимаю с первой женой там никто не советуется?
15 августа, 11:27
Кирилл Хитров
22221100
самое удивительное что Аллах в Коране разрешил брать в жены ВДОВ с детьми. а не двух, трех, четырех жен-нецелованых девушек. дело в том что аят ниспослался когда мусульмане массово погибали в войне с идолопоклонниками и оставались вдовы с сиротами, обреченные на нищету. Аллах сказал: если вы хотите облагодетелствовать вдов с сиротами, то берите их себе в жены, и двух, и трех и четырех. естественно толкователи Корана проигнорировали неудобные слова Аллаха о вдовах и сиротах. зато сосредоточились на понравившихся им словах: и двух, и трех и четырех ))))
15 августа, 16:04
Yerik Beissen
3354000
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