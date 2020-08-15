Муфтий рассказал о разнице между супружеской изменой и предательством

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Если мужчина бросает свою жену, то общиной это воспринимается как предательство, чтобы это исключить, можно взять вторую жену, однако для этого надо посоветоваться с имамом, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

Так он прокомментировал итоги семинара "Семейные отношения в современных мусульманских обществах: проблемы, причины и решения", прошедшего с участием ДСМР.

"Семейные отношения, права и обязанности мужчины и женщины — целый пласт исламского права, нашей традиции, которую надо знать. С духовно-нравственной точки зрения, если мужчина бросает жену, которая прошла с ним через все тяготы жизни, родила детей, в обществе это воспринимается как предательство", — сказал Крганов.

Он обратил внимание на то, что пророк Мухаммед жил с первой женой, которая родила ему детей и была рядом в тяжелое время начала пророческой миссии, "и только после ее смерти женился еще".

В то же время исламское право разрешает мужчине иметь несколько жен одновременно, отметил муфтий, и половая связь со своими женами не является предательством или изменой.

"Измена или прелюбодеяние — это половой акт не со своей женой. Спать со второй, третьей женой — это не измена первой жене. Прелюбодеяние запрещено в исламе, это грех перед Богом и это плохо для взаимоотношений в семье. Есть и понятие "прелюбодеяние глазами" — мужчина должен управлять своими чувствами, это работа над собой, которая также обязательна для мужчины", — подчеркнул муфтий.

Чтобы взять вторую и последующих жен, по словам Крганова, нужно соблюсти много требований.

"Статус жены официальный. Человек берет ответственность за содержание жены, воспитание и поддержку детей. Также по шариату мужчина должен одинаково относиться ко всем своим женам — уделять одинаковое количество времени, равно помогать финансово", — пояснил муфтий.