"Не высовывайтесь на улицы". Кого Лукашенко видит в протестующих

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске

© AP Photo / Sergei Grits Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В пятницу на улицы Минска вышли те, кто считается опорой и электоратом Александра Лукашенко, — шествие по проезжей части проспекта Независимости возглавили рабочие Минского тракторного завода. Власть тем временем сделала ряд примирительных жестов. Глава МВД Юрий Караев решил "чисто по-человечески" извиниться перед согражданами, а президент напомнил силовикам, что "если человек упал и лежит, его не надо избивать". При этом глава государства опроверг слухи о собственной смерти, а также побеге из страны.

"Не сумели вовремя отскочить"

В пятницу работники промышленных предприятий по всей республике провели акции солидарности. На территории Минского моторного завода развесили объявления о забастовке — профсоюз потребовал от МВД прекратить чрезмерное применение силы к законопослушным гражданам и немедленно освободить задержанных. А колонна рабочих направилась в центр города, на площадь Независимости, где к тому времени уже собралась толпа.

На Новополоцком заводе "Нафтан" сотрудники общались с городской администрацией. На заводе "Гефест" в Бресте люди скандировали: "Уходи!" На "Гродно Азоте" толпа кричала: "Выборы!" К митингующим пришел мэр города. Подобные сцены были и в других городах.

За день до этого мэр Жодино Дмитрий Заболоцкий разговаривал с рабочими БелАЗа, которые намеревались присоединиться ко всеобщей забастовке. На требования убрать из города ОМОН он ответил, что это сделают, как только исчезнет угроза захвата административных зданий. Градоначальник поспорил с собравшимися о задержаниях и в итоге скрылся под выкрики "Уходи!"

В ночь на 14 августа заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков приехал на улицу Окрестина в Минске — к изолятору, откуда начали выпускать задержанных. Они рассказывали об избиениях и издевательствах. "Крики стоят всю ночь. Это невозможно. <…> И это самое тяжелое. Мужчины лежали во дворе на холоде, их обливали ледяной водой и били", — цитировали белорусские СМИ одну из освобожденных.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Работники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Работники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста

"Спрашивали, что нам не нравится в стране, какие перемены хотим. Специально отбивали колени, локти и плечи", — делился деталями другой задержанный. Но замглавы МВД на все вопросы отрезал: "Издевательств никаких не было".

В республиканской коллегии адвокатов предложили бесплатную юридическую помощь пострадавшим от неправомерных действий силовиков. Вместе с тем в коллегии отметили, что право на защиту есть и у силовиков, раненных в ходе беспорядков.

Начальник Барсукова, глава МВД Юрий Караев извинился за подчиненных, но с оговорками. По словам министра, при наведении порядка "получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и тех, кто оказался рядом, не сумел вовремя отскочить".

"За этих людей, тех, кому досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я — как командир, как начальник — должен взять эту ответственность на себя. И извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", — сказал Караев.

И добавил, что случайно задержанных отпускают под честное слово больше не участвовать в протестах. "Никаких угроз, залог не брали. И видно по поведению человека, что он сожалеет, что туда попал, и я сожалею, что они туда попали", — говорил Караев в эфире белорусского телевидения.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске

Председатель верхней палаты республиканского парламента — Совета Республики — Наталья Кочанова сообщила, что поручение разобраться "по всем фактам" задержаний дал Лукашенко. "Президент услышал мнение трудовых коллективов", — заверила спикер. В остальном она повторила Караева: людей освобождают под обещание не участвовать в несанкционированных акциях. Но отпускают, уточнила Кочанова, не под честное слово, а взяв расписку.

Пока живой и не за границей

В социальных сетях и мессенджерах распространились слухи, что Лукашенко выступит с неким специальным обращением к народу. Тот и правда выступил, но для начала опроверг другие слухи — о том, что покинул республику. "Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" (сознательные на белорусском. — Прим. ред.) раскручивают. Сегодня 14-е число, — особо выделил Лукашенко, чтобы не было сомнений в моменте записи видео, и перешел к хозяйственным делам. — Мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли".

Лукашенко обратил внимание на экономическую сторону волнений на предприятиях: "Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте".

Затем президент проявил осведомленность об уличных акциях и развил мысль о том, что пусть желающие протестуют и дальше: "На улице можно походить. <...> Тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну, на два дня дадут. А потом что?"

Позже Лукашенко провел совещание с членами Совета безопасности. И там был эмоциональнее. "Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! — обращался он к согражданам. — Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального и так далее, и тому подобное. Уже агрессия началась против страны".

Протесты в белорусских городах, по мнению президента, организуют из-за рубежа, а в первых рядах идут личности "с приличным криминальным прошлым".

Комментируя действия силовиков, Лукашенко сказал, что не может предъявлять претензии "к кому бы то ни было", поскольку так развивается ситуация.

"Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз", — добавил он.

Совет для трансфера власти

Соперник действующего президента Светлана Тихановская обратилась из Литвы с воззванием к соотечественникам и белорусским чиновникам. Она попросила "всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний". И повторила, что считает себя победителем на президентских выборах. "Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70 процентов", — заверила она.

Вместе с тем Тихановская подчеркнула, что защищать результаты выборов можно только законно и ненасильственными методами. "Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня и, я уверена, для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь — это самое ценное", — повторила она.

© REUTERS / Vasily Fedosenko Светлана Тихановская на пресс-конференции по итогам президентских выборов в Минске, 10 августа 2020 © REUTERS / Vasily Fedosenko Светлана Тихановская на пресс-конференции по итогам президентских выборов в Минске, 10 августа 2020

Позже сообщили, что Тихановская инициировала "создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти", в который, по словам политика, должны войти представители трудовых коллективов, партий, профсоюзов. Заявки о выдвижении от организаций и объединений граждан будут принимать доверенные лица Тихановской в Белоруссии.

В тот же день, 14 августа, МВД отчиталось, что прошедшие сутки стали самыми спокойными с воскресенья, когда завершились выборы президента. "Имевшие место акции в большинстве своем носили мирный характер, — отмечали в министерстве. — Участники так называемых цепочек солидарности, выстраивавшихся в столице и ряде городов республики, выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами".

Но были и инциденты. Так, в Витебске милиционер получил телесные повреждения, а в один из служебных автомобилей кинули камень. В целом за пять дней протестов, по данным МВД, пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено свыше 90 уголовных дел.

© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске © Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске

Также в пятницу стало известно, что 32 россиянина, задержанные ранее в Белоруссии, переданы Москве в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один остался в республике, так как имеет второе, белорусское гражданство.

Примирительные жесты сделали и в адрес Европы. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом выразил "готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий во время избирательной кампании и после ее завершения".

Однако министры иностранных дел стран Евросоюза провели экстренное заседание без участия Макея и приняли решение объявить санкции, поскольку "достигли консенсуса о том, что выборы были сфальсифицированы". Наказывать будут индивидуально — только тех, заверяют европейцы, кто несет ответственность за фальсификацию и насилие.