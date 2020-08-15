https://ria.ru/20200815/1575805083.html
Эксперты рассказали, как изменилась стоимость проживания в отелях Турции
Туроператоры рассказали, как за год изменились расходы путешественников на отдых в Турции, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T01:26
2020-08-15T01:26
туризм
туризм
гостиницы
отели
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
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https://ria.ru/20200810/1575439238.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, гостиницы, отели, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости.
Туроператоры рассказали, как за год изменились расходы путешественников на отдых в Турции, сообщает
АТОР.
Этим летом тарифы на размещение в гостиницах оказались почти на четверть ниже, чем год назад. "В августе прошлого года средняя цена путевки составляла 650 долларов на человека, в этом – 500-560 долларов", – рассказал гендиректор крупной туркомпании Тарас Демура.
Примерно треть продаваемых сейчас туров - перенесенные из-за пандемии, а 70 процентов – это новые бронирования, добавил он.
Турция до конца сезона примет более полутора миллионов отдыхающих из РФ. Цены на отдых на Средиземноморском или Эгейском побережье очень привлекательны, отмечает гендиректор сети турагентств Алексан Мкртчян.
"Отдохнуть в Турции неделю вдвоем в пятизвездочном отеле по системе "все включено" сейчас можно за сумму от 90 до 150 тысяч рублей, авиаперелет и страховка включены. А отдохнуть в ялтинском четырехзвездочном отеле в те же даты можно за 130 тысяч рублей на двоих "на завтраках" и без учета стоимости авиабилетов", – привел пример Мкртчян.