Эксперты рассказали, как изменилась стоимость проживания в отелях Турции

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Туроператоры рассказали, как за год изменились расходы путешественников на отдых в Турции, Туроператоры рассказали, как за год изменились расходы путешественников на отдых в Турции, сообщает АТОР.

Этим летом тарифы на размещение в гостиницах оказались почти на четверть ниже, чем год назад. "В августе прошлого года средняя цена путевки составляла 650 долларов на человека, в этом – 500-560 долларов", – рассказал гендиректор крупной туркомпании Тарас Демура.

Примерно треть продаваемых сейчас туров - перенесенные из-за пандемии, а 70 процентов – это новые бронирования, добавил он.

Турция до конца сезона примет более полутора миллионов отдыхающих из РФ. Цены на отдых на Средиземноморском или Эгейском побережье очень привлекательны, отмечает гендиректор сети турагентств Алексан Мкртчян.