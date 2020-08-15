Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни

"Мы познакомились с Виктором в 1987 году, когда я снимал документальный фильм "Рок". Героев у меня было пять: Борис Гребенщиков (лидер группы "Аквариум" - ред.), Юрий Шевчук (лидер группы "ДДТ" - ред.), Олег Гаркуша (лидер группы - "АукцЫон" - ред.), Тимур Новиков (художник - ред.) и Виктор Цой. Я выбрал самого молчаливого из них – Виктора – и предложил прийти к нему в кочегарку с камерой и, не донимая вопросами, поснимать его там. Проработали целую смену. Мы и дальше с ним общались, я снимал его выступления, дружил с его женой Марьяной, позже еще снимал его сына Сашу для фильма "Последний герой". Виктор был человеком в себе, довольно замкнутым, но на концертах он преображался и оказывал какое-то мистическое воздействие на зрителей. Уже тогда было понятно, что это неординарная личность, но представить себе, что спустя 30 лет после его гибели он по-прежнему будет культовой фигурой, я не мог. В этом его уникальность, его феномен", - рассказал Учитель.