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https://ria.ru/20200815/1575803138.html
Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
Лидер группы "Кино" Виктор Цой на концертах оказывал мистическое воздействие на зрителей, в политическом смысле его песни не теряют актуальности и сегодня,... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T02:17
культура
группа "кино"
новости культуры
игорь верник
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ддт
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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группа "кино", новости культуры, игорь верник, алексей учитель, аквариум, олег гаркуша, ддт, евгений цыганов, виктор цой

Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни

02:17 15.08.2020
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© ТПО "Рок" (2020)Кадр из фильма "Цой"
Кадр из фильма Цой
© ТПО "Рок" (2020)
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Лидер группы "Кино" Виктор Цой на концертах оказывал мистическое воздействие на зрителей, в политическом смысле его песни не теряют актуальности и сегодня, остается только гадать, что бы Цой написал в наши дни, рассказал РИА Новости режиссер фильма "Цой" Алексей Учитель.
"Мы познакомились с Виктором в 1987 году, когда я снимал документальный фильм "Рок". Героев у меня было пять: Борис Гребенщиков (лидер группы "Аквариум" - ред.), Юрий Шевчук (лидер группы "ДДТ" - ред.), Олег Гаркуша (лидер группы - "АукцЫон" - ред.), Тимур Новиков (художник - ред.) и Виктор Цой. Я выбрал самого молчаливого из них – Виктора – и предложил прийти к нему в кочегарку с камерой и, не донимая вопросами, поснимать его там. Проработали целую смену. Мы и дальше с ним общались, я снимал его выступления, дружил с его женой Марьяной, позже еще снимал его сына Сашу для фильма "Последний герой". Виктор был человеком в себе, довольно замкнутым, но на концертах он преображался и оказывал какое-то мистическое воздействие на зрителей. Уже тогда было понятно, что это неординарная личность, но представить себе, что спустя 30 лет после его гибели он по-прежнему будет культовой фигурой, я не мог. В этом его уникальность, его феномен", - рассказал Учитель.
По словам режиссера, он снял фильм "Цой", во многом чтобы разрешить для себя "удивительную загадку" феномена лидера группы "Кино". Учитель отметил, что его фильм не байопик о жизни Цоя, картина рассказывает через его окружение про то, что происходило после смерти музыканта.
"Раньше, когда я его снимал, я думал, что его песни любопытны по текстам, но, в общем-то, простая музыка, простые слова... С годами я стал к ним относиться серьезней, понял, что в них заложено нечто большее. Поразительно, что даже в каком-то политическом смысле его песни не теряют актуальности. Виктор сумел угадать на много лет вперед то, что по своей философии близко нам и сегодня. Думаю, будь он жив, Цой бы точно не затерялся и в наши дни. Безумно интересно, что бы он написал нового, но нам остается только гадать", - сказал собеседник агентства.
Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".
Фильм Алексея Учителя "Цой" выйдет в прокат 3 сентября. Он покажет вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса сыграет Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.
Солист рок-группы Кино Виктор Цой
22 июля 2019, 13:56Культура
В фильме Алексея Учителя "Цой" не будет исполнителя роли музыканта
310305
КультураГруппа "Кино"Новости культурыИгорь ВерникАлексей УчительАквариумОлег ГаркушаДДТЕвгений ЦыгановВиктор Цой
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