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"Он его добивал": виновник гибели подростка под Тюменью избежал тюрьмы
Ссора в соцсетях, встреча в реальности и драка со смертельным исходом — в Тюменской области суд приговорил к условному сроку 20-летнего Дмитрия Бабушкина,... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T08:00
следственный комитет россии (ск рф)
тюменская область
тюмень
убийство
происшествия
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тюменская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575785217_0:191:600:529_1400x0_80_0_0_a6fab52da635a44e9904b9a8786a7c0b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, тюмень, убийство, происшествия

"Он его добивал": виновник гибели подростка под Тюменью избежал тюрьмы

08:00 15.08.2020
8641
© Фото : предоставлено матерью погибшегоВалерий умер через два дня после совершеннолетия
Валерий умер через два дня после совершеннолетия
© Фото : предоставлено матерью погибшего
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Ссора в соцсетях, встреча в реальности и драка со смертельным исходом — в Тюменской области суд приговорил к условному сроку 20-летнего Дмитрия Бабушкина, обвиняемого в гибели бывшего одноклассника. По словам очевидцев, Бабушкин добил противника ударом ноги в голову, а всем, кто был рядом, велел молчать. На время следствия молодого человека оставили под домашним арестом, но тот свободно выходил из дома и даже успел угнать машину. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Переписка в ВК

В тот вечер, 15 марта 2019-го, Валерий Лесогор и его друг Иван провожали домой девушку. "Прибежал сосед и сообщил, что наш сын лежит на соседней улице без сознания, — рассказывает РИА Новости мать погибшего Евгения. — Пока его грузили в скорую, я на ходу поинтересовалась у Вани, что произошло. Он ответил, что Валера поскользнулся и упал".
Получившего серьезную травму головы подростка в крайне тяжелом состоянии отвезли в реанимацию местной больницы, а вскоре переправили в Тюмень. Несколько дней он пролежал без сознания, но потом пришел в себя, узнал родителей и даже немного поговорил с ними.
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"Когда брат попал в больницу, я увидела на его странице во "ВКонтакте" переписку с Димой Бабушкиным — еще одним другом. Тот предлагал увидеться и что-то обсудить", — вспоминает сестра Валеры Юлия.
По словам немногочисленных свидетелей, которые позже все-таки рассказали правду, Бабушкин одним ударом свалил Лесогора на землю и, чтобы добить, с силой пнул ногой в голову. После чего сбежал, даже не вызвав скорую. Очевидцам же велел никому ничего не говорить под угрозой расправы.
После нескольких допросов полиция возбудила дело по первой части статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" — Бабушкин стал главным подозреваемым.
© Фото : предоставлено матерью погибшегоПереписка Бабушкина с Лесогором
Переписка Бабушкина с Лесогором
© Фото : предоставлено матерью погибшего
Переписка Бабушкина с Лесогором

Старые друзья

По словам родных и знакомых, Валерий и Дмитрий дружили с детства. Несмотря на двухлетнюю разницу в возрасте, они учились в одном классе (Бабушкин — второгодник) и почти все время проводили вместе.
Окончив среднюю школу, Лесогор поступил в местный агрономический техникум. Чтобы помочь семье деньгами, каждое лето подрабатывал грузчиком при сборе урожая. Параллельно занимался в автошколе, а незадолго до трагедии познакомился с Дашей, с которой у него завязались серьезные отношения. Но и старых друзей Валера не забывал.
"Днем 13 марта Бабушкин позвал сына прогуляться, — говорит Евгения. — Он согласился, но потом из-за Даши поменял планы. Бабушкин назвал Валеру подкаблучником и после небольшой словесной перепалки предложил встретиться, чтобы потолковать по-мужски. Я уверена: сын не думал, что Дима кинется в драку, он всегда считал его другом".
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Еще несколько дней Валерий оставался в сознании, родственники и врачи надеялись, что все обойдется. Однако 25 марта произошло повторное кровоизлияние в мозг. Молодой человек снова впал в кому и через неделю скончался, не приходя в сознание. На третий день после совершеннолетия.
После этого статью переквалифицировали на более тяжкую, а все материалы из МВД передали в СК. Бабушкину предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. На время расследования Заводоуковский районный суд оставил его под домашним арестом, хотя родители погибшего настаивали на заключении под стражу. Впрочем, обжаловать решение суда у них не получилось.
"Бабушкин свободно выходил из дома, — отмечает адвокат потерпевшего Иван Мамаев. — Я не раз обращался в СК, но никаких мер не приняли. Хотя по закону обвиняемого должны были отправить в СИЗО. Более того, вскоре следователи почему-то опять изменили квалификацию статьи на более мягкую — "Причинение смерти по неосторожности". Чтобы отменить это, нам пришлось обращаться к руководству областного управления".
© Фото : предоставлено матерью погибшегоВалерий Лесогор
Валерий Лесогор
© Фото : предоставлено матерью погибшего
Валерий Лесогор
В августе 2019-го Бабушкин угнал машину. Но катался недолго — сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль, пробили личность водителя по базе и сразу передали информацию коллегам. Следователи возбудили еще одно уголовное дело — по статье "Угон", а молодого человека за нарушение условий домашнего ареста отправили за решетку.

"Не ломайте мне жизнь"

По ходу следствия Бабушкин не раз менял показания: то признавал, что ударил лежащего на снегу Валеру по голове, то говорил, что хотел лишь касанием ноги проверить, жив тот или нет. Так или иначе, прокуратура утвердила обвинительное заключение по четвертой части статьи 111 УК России, а также по статье 166 ("Угон") и передала материалы в суд.
Уже под конец судебного процесса гособвинитель неожиданно для потерпевших попросил судью переквалифицировать статью на "Неумышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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"Он почему-то не принял во внимание свидетельства двух человек, взяв за основу результаты судебно-медицинской экспертизы, — объясняет Мамаев. — Там говорится, что смертельную травму головы Валерий получил при падении, а последующий удар ногой мог как ухудшить состояние, так и совсем не повлиять. При этом эксперты сделали вывод, что потерпевший упал на лед, хотя льда там не было. Только снег, причем довольно мягкий".
Адвокат обвиняемого Татьяна Вайс заявила, что ни она, ни ее клиент больше не хотят все это обсуждать, и от комментариев отказалась. Бабушкин в своем последнем слове извинился перед матерью Лесогора и попросил не ломать ему жизнь, поскольку Валерия уже все равно не вернуть.
Прокурор потребовал для Бабушкина два и три года колонии-поселения за гибель человека и угон автомобиля соответственно. Но приговор оказался еще более мягким: два года и три месяца условно. Мать погибшего и адвокат подали апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию — Тюменский областной суд.
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Добавим, что по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.
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Следственный комитет России (СК РФ)Тюменская областьТюменьУбийствоПроисшествия
Популярные комментарии
Вон сейчас Ефремова судят а этого убийцу отпустили. Это двойные стандарты Российского правосудия.
15 августа, 08:38
Dungeon Keeper
14000011
cсудебная система у нас на высоте. ларёк бомбанул-трёшка.человека убил-трёшка.
15 августа, 10:05
алексей леонтьев
921520
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