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Трактор за грант: фермер развивает бизнес с помощью государства
Фермер из Красноярского края получил три миллиона рублей по итогам конкурса "Агростартап", на которые смог приобрести трактор, незаменимый на полевых работах. В РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T17:22
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
хорошие новости, красноярский край

Трактор за грант: фермер развивает бизнес с помощью государства

08:00 15.08.2020 (обновлено: 17:22 15.08.2020)
2018
© Илья НаймушинКультиватор готовит пашню для посева пшеницы во время посевных работ в окрестностях поселка Интикуль Новоселовского района Красноярского края
Культиватор готовит пашню для посева пшеницы во время посевных работ в окрестностях поселка Интикуль Новоселовского района Красноярского края
© Илья Наймушин
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Фермер из Красноярского края получил три миллиона рублей по итогам конкурса "Агростартап", на которые смог приобрести трактор, незаменимый на полевых работах. В ближайшее время власти края распределят между 12 фермерами 58 миллионов рублей в рамках конкурса, сообщается на официальном портале правительства региона.
Предприниматель Евгений Калиновский около трех лет ведет хозяйство на площади более тысячи гектаров. Он с семьей выращивает зерновые и масличные культуры.

"На грант пошел, чтобы снять финансовую нагрузку и привлечь деньги. Инвестиционная составляющая в агробизнесе достаточно высокая. Чтобы, например, заняться растениеводством, нужно около 30-40 миллионов рублей. Грант — это хорошая помощь на начальном этапе, чтобы стартовать и развиваться дальше", — рассказывает Евгений Калиновский.

На следующей неделе специалисты Минсельхоза края подведут итоги конкурса грантов "Агростартап-2020", заявки на который предприниматели подавали до 21 июля.
"На господдержку из федерального и краевого бюджетов направлено 58 миллионов рублей, средства на создание и развитие бизнеса в сельских территориях получат не менее 12 фермеров. В реализацию проекта они вложат десять процентов собственных средств, 90 процентов затрат компенсирует государство", — сообщается на сайте.
В этом году претендовать на грант могли и те, кто только планирует заняться фермерским хозяйством.
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