Трактор за грант: фермер развивает бизнес с помощью государства

Культиватор готовит пашню для посева пшеницы во время посевных работ в окрестностях поселка Интикуль Новоселовского района Красноярского края

© Илья Наймушин Культиватор готовит пашню для посева пшеницы во время посевных работ в окрестностях поселка Интикуль Новоселовского района Красноярского края

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Фермер из Красноярского края получил три миллиона рублей по итогам конкурса "Агростартап", на которые смог приобрести трактор, незаменимый на полевых работах. В ближайшее время власти края распределят между 12 фермерами 58 миллионов рублей в рамках конкурса, сообщается на официальном Фермер из Красноярского края получил три миллиона рублей по итогам конкурса "Агростартап", на которые смог приобрести трактор, незаменимый на полевых работах. В ближайшее время власти края распределят между 12 фермерами 58 миллионов рублей в рамках конкурса, сообщается на официальном портале правительства региона.

Предприниматель Евгений Калиновский около трех лет ведет хозяйство на площади более тысячи гектаров. Он с семьей выращивает зерновые и масличные культуры.

"На грант пошел, чтобы снять финансовую нагрузку и привлечь деньги. Инвестиционная составляющая в агробизнесе достаточно высокая. Чтобы, например, заняться растениеводством, нужно около 30-40 миллионов рублей. Грант — это хорошая помощь на начальном этапе, чтобы стартовать и развиваться дальше", — рассказывает Евгений Калиновский.

На следующей неделе специалисты Минсельхоза края подведут итоги конкурса грантов "Агростартап-2020", заявки на который предприниматели подавали до 21 июля.

"На господдержку из федерального и краевого бюджетов направлено 58 миллионов рублей, средства на создание и развитие бизнеса в сельских территориях получат не менее 12 фермеров. В реализацию проекта они вложат десять процентов собственных средств, 90 процентов затрат компенсирует государство", — сообщается на сайте.