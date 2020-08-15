Названы продукты, которые нельзя есть на ужин

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Во время ужина нужно отказаться от жирной пищи, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, выпечки и сладостей, рассказала РИА Новости врач-диетолог Наталья Круглова. Такая еда нагружает пищеварительную систему.

"Мясо – свинина, говядина, баранина – переваривается по четыре-пять часов. Эта еда тяжелая – она не даст возможность организму отдохнуть за ночь, - уточняет врач. – Также не стоит употреблять продукты, насыщенные большим количеством калорий и содержащие мало пищевых волокон. В первую очередь сюда относятся выпечка, различные сладости - все то, где много сахара".

Тем, кто следит за весом, диетолог не рекомендует ужинать крупами. "В них содержится крахмал, а он только затрудняет процесс снижения веса. Как и макароны, картофель. Если же вес в норме, можно все это не убирать из рациона. Вопрос в количестве".

Также Круглова призывает исключить соленья, маринованные овощи. "Они стимулируют аппетит и задерживают воду в организме. Утром можно проснуться с отеками. Что касается молочных продуктов – здесь все индивидуально. У некоторых они тоже держат жидкость".

Ужинать врач советует растительной пищей, мясом птицы, морепродуктами, нежирными сырами, творогом. "Вечером организму не требуется большого количества энергии. Поэтому необходимо, чтобы ужин был легким, но при этом содержал достаточно витаминов, белка и пищевых волокон. Главное – придерживайтесь суточной нормы. Есть простой способ, как измерить порцию. Сомкните обе ладони – столько можно съесть овощей. Порция мяса и круп должна быть размером с ладонь, не считая длину пальцев. Овощи можно заправить чайной ложкой масла. Используйте любое – растительное, оливковое, льняное".

Если очень хочется сладкого, можно съесть что-то из фруктов. "Но они обязательно должны вписываться в калорийность. Тогда не так важно, в какое именно время вы их съедите – утром или вечером".