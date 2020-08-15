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Капитуляция Японии во Второй мировой войне
После поражения Франции в июне 1940 года фашистская Германия, перенацелив главные усилия на приготовления к войне против СССР, решила укрепить... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T02:04
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япония, ссср, справки

Капитуляция Японии во Второй мировой войне

02:04 15.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкКапитуляция войск Квантунской армии
Капитуляция войск Квантунской армии
© РИА Новости / Евгений Халдей
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После поражения Франции в июне 1940 года фашистская Германия, перенацелив главные усилия на приготовления к войне против СССР, решила укрепить военно-политическое сотрудничество со своими основными союзниками – Италией и Японией и вовлечь в агрессивный блок новые страны – прежде всего европейские государства, которые граничат с СССР или расположены вблизи него.
Важнейшее значение гитлеровское руководство придавало участию в войне против СССР Японии. Давние антисоветские устремления японских милитаристов и стратегическое положение этой страны позволяли германскому руководству рассчитывать на открытие второго фронта на Дальнем Востоке. Германские дипломаты развернули активную деятельность, с тем чтобы установить более тесные военно-политические связи с Японией. Это соответствовало намерениям японских правящих кругов, которые вынашивали собственные захватнические планы в отношении СССР и стремились, используя военные успехи фашистских государств в Западной Европе, расширить свои владения в Восточной Азии и бассейне Тихого океана.
27 сентября 1940 года в германской столице был подписан тройственный пакт Германии, Италии и Японии (ось Берлин – Рим – Токио).
Три державы условились разграничить географические сферы: Япония обязалась "признавать и уважать руководство Германии и Италии в деле создания нового порядка в Европе" (статья 1), а Германия и Италия обязались " признавать и уважать руководство Японии в деле создания нового порядка на великом восточноазиатском пространстве " (статья 2).
В сентябре 1940 года Япония оккупировала французский Северный, а в июле 1941 года – Южный Индокитай.
7 декабря 1941 года внезапным ударом по главной военно-морской базе США Пёрл-Харбор, аэродромам Филиппин, другим базам и аэродромам США и Великобритании на Тихом океане Япония развязала в этом регионе войну. Она захватила стратегическое господство на море и в воздухе. К середине 1942 года были оккупированы Филиппины, Индокитай, Таиланд, Бирма, Малайя и Индонезия и на захваченных территориях установлен колониальный режим. В ответ развернулась борьба против оккупантов, в результате чего Япония вынуждена была увеличить в несколько раз мощь оккупационных сил.
В мае 1942 года в сражении в Коралловом море американские ВМС одержали первую победу над японским флотом, в июне 1942 года японцы потерпели крупное поражение в Мидуэй-Алеутской операции. К декабрю 1942 года соотношение сил на Тихом океане изменилось в пользу союзников, Япония утратила стратегическую инициативу и перешла к стратегической обороне. С лета 1943 года союзники начали наступление.
Обстановка на Тихоокеанском театре военных действий в январе 1944 года – августе 1945 года была характерна полным переходом стратегической инициативы к союзникам и проведением ими крупных десантных операций по захвату островов Тихого океана, активными военными действиями в Китае, Бирме и других районах Азии. В январе – июле 1945 года союзники освободили ряд районов Китая и Бирмы. Летом американская авиация усилила воздушные удары по Японии; 6 и 9 августа США впервые применили ядерное оружие, сбросив две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.
8 августа 1945 года Советский Союз в соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций официально присоединился к Потсдамской декларации 1945 года и 9 августа вступил в войну с Японией.
После вступления Советского Союза в войну против Японии многие японские государственные деятели поняли, что политическая и стратегическая обстановка на Дальнем Востоке в корне изменилась и продолжать войну бессмысленно. 10 августа японское правительство сообщило через нейтральные страны – Швецию и Швейцарию, что оно согласно принять условия Потсдамской декларации в том случае, если союзники согласятся не включать в нее пункт о лишении императора суверенных прав. В ответе правительств СССР, США, Великобритании и Китая от 11 августа союзники вновь подтвердили свое требование о безоговорочной капитуляции и обратили внимание японского правительства на положение Потсдамской декларации, предусматривавшее, что с момента капитуляции власть императора и японского правительства в отношении управления государством будет подчинена верховному командующему силами союзных держав, который предпримет такие шаги, какие сочтет нужными для осуществления условий капитуляции.
14 августа император Японии Хирохито записал для радио обращение к подданным, объявив о необходимости остановить войну и о принятии Японией безоговорочной капитуляции. Узнав об обращении императора, группа офицеров-фанатиков в ночь на 15 августа решила сорвать переговоры о капитуляции и добиться продолжения войны. Своей задачей они поставили устранить с политической арены "сторонников мира", склонить вооруженные силы к неповиновению, а чтобы решение императора не получило огласки, изъять текст с записью речи до ее передачи в эфир. Большинство частей столичного гарнизона не поддержало заговорщиков и осталось верным присяге. Поспешно организованный путч был ликвидирован в первые же часы.
15 августа по радио был передан рескрипт императора Хирохито о принятии условий капитуляции.
В этот же день военные действия между англо-американскими и японскими вооруженными силами были фактически прекращены, однако на территории Северо-Восточного Китая, Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов японские войска продолжали оказывать сопротивление советским вооруженным силам. Части Квантунской армии приказа о прекращении боевых действий не получили.
9 августа – 2 сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте. Против Квантунской армии выступили советские войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов во взаимодействии с Тихоокеанским флотом, Амурской военной флотилией и войсками Монгольской Народной Республики. С разгромом Квантунской армии и потерей военно-экономической базы в Северо-Восточном Китае и Северной Корее Япония лишилась реальных сил и возможностей для продолжения войны.
2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури", вошедшего в Токийский залив, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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