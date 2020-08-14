Городские службы устранили разлив воды на юго-востоке Москвы

"Разлив воды на 8-ой улице Текстильщиков, 15 устранён. В ходе проведения гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону было выявлено технологическое нарушение на трубопроводе с частичным вытеканием теплоносителя на проезжую часть", - говорится в сообщении ведомства на официальной странице в социальной сети Facebook.