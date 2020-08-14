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Городские службы устранили разлив воды на юго-востоке Москвы
Разлив воды произошел на 8-й улице Текстильщиков в Москве во время проведения гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону, неисправность РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-17T11:46
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РИА Новости
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москва

Городские службы устранили разлив воды на юго-востоке Москвы

11:43 14.08.2020 (обновлено: 11:46 17.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗастройка в районе канала имени Москвы в Долгопрудном
Застройка в районе канала имени Москвы в Долгопрудном
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 авг - РИА Недвижимость. Разлив воды произошел на 8-й улице Текстильщиков в Москве во время проведения гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону, неисправность устранена, сообщает комплекс городского хозяйства (КГХ) столицы.
"Разлив воды на 8-ой улице Текстильщиков, 15 устранён. В ходе проведения гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону было выявлено технологическое нарушение на трубопроводе с частичным вытеканием теплоносителя на проезжую часть", - говорится в сообщении ведомства на официальной странице в социальной сети Facebook.
Ремонтные бригады перекрыли задвижки в тепловых камерах, поступление воды прекращено, вытекание устранено, место повреждения огорожено, дополняется в сообщении.
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