На природных территориях Москвы заметили 15 видов хищников в этом году

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пятнадцать видов хищников были замечены на природных территориях Москвы в 2020 году, по словам экологов, это говорит о благополучном состоянии экосистемы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Сотрудники ГПБУ "Мосприрода" провели учет видов объектов животного мира. В 2020 году на природных территориях Москвы встречали 15 видов хищников. В Долине реки Сетунь в этом году были замечены лисица, ласка, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, пустельга. В Серебряном Бору - ястреб-тетеревятник и ястреб-перепелятник. На территории Памятника садово-паркового искусства "Усадьба Архангельское-Тюриково" можно увидеть лисиц, природно-исторического парка "Измайлово" - серую неясыть, ласку, лисиц, ястреба-тетеревятника", - говорится в сообщении.
Помимо этого, сотрудники дирекции природных территорий "Кузьминки-Люблино" в этом году фиксировали ласк, воробьиного сычика, ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника, пустельгу, лисиц, а специалисты дирекции природных территорий "Москворецкий" - следы енотовидной собаки на Щукинском полуострове, а также ласку, горностая, ушастых сов.
"Среди хищных "жителей" природно-исторического парка "Косинский" в этом году оказались неясыть, ласка, куница, лиса, а природно-исторического парка "Царицыно" - лисы, ястреб-перепелятник, ястреб-тетеревятник, пустельга, неясыть, ласка, Кусково - серая неясыть, ястреб-перепелятник и ушастая сова. В ландшафтном заказнике "Химкинский" был обнаружен ястреб-перепелятник, в Крюковском лесопарке - ласка", - рассказывают в пресс-службе департамента.
Кроме того, в Долине реки Сходни в Куркино был замечен ястреб-перепелятник, пустельга, ласка, лиса, в Битцевском лесу - лисица, ласка, горностай, куница, канюк, чеглок. В природно-историческом парке "Тушинский" был замечен ястреб-перепелятник, а в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево"- ласка, лиса, ястреб-перепелятник.
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"Многие замеченные хищники занесены в Красную книгу Москвы. Ласка - самый маленький хищный зверек, имеющий третью категорию редкости, маленький смелый, ловкий горностай и подвижная, быстрая лесная куница в ККМ занесены под первой и второй категориями редкости соответственно. Ночные хищные птицы - самая маленькая сова воробьиный сычик имеет 3-ю категорию редкости, серая неясыть - 2-ю категорию редкости, ушастая сова - 3-ю категорию редкости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди дневных хищных птиц - ястреб-перепелятник (5-я категория), ястреб-тетеревятник (5-я категория), обыкновенный канюк (1-я категория), чеглок (2- категория), маленький сокол пустельга (3-я категория).
"По словам экологов Мосприроды, присутствие на природных территориях Москвы хищников говорит о благополучном состоянии экосистемы. Дело в том, что хищники - высшее звено экологической пирамиды. И присутствие хищников говорит о том, что все предыдущие звенья экологической пирамиды тоже существуют и соотношение между продуцентами (организмами, способными синтезировать органические вещества из неорганических) и консументами (организмами, потребляющие готовые органические вещества) всех уровней находится в сбалансированном состоянии", - говорится в сообщении.