Москвичей приглашают поучаствовать в акции в честь дня бездомных животных

Собаки в вольере приюта для бездомных животных в Москве

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Москвичи могут принять участие в благотворительной акции и флешмобе в честь Всемирного дня бездомных животных 15 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В честь Всемирного дня бездомных животных Мосприрода напоминает о благотворительной акции "Ласковый зверь" по сбору пожертвований и запускает флешмоб "Счастливый хвост", посвященный вашим домашним животным", - сообщили в пресс-службе.

Всемирный день бездомных животных в мире отмечают по традиции каждую третью субботу августа. Ежегодно весь мир обращает свое внимание на животных, лишенных дома и заботы. В настоящее время все больше развивается приютов для животных и благотворительных фондов, помогающих им.

"Поэтому экоцентр "Пчеловодство" ГПБУ " Мосприрода " напоминает о продолжении благотворительной акции "Ласковый зверь", в рамках которой все желающие могут помочь бездомным животным, посетив экоцентр и передав его сотрудникам пожертвования в виде кормов и хозяйственных товаров", - добавили в ведомстве.

Также, чтобы в акции приняли участие как можно больше людей, москвичей приглашают поучаствовать во флешмобе "Счастливый хвост" с участием домашних любимцев.

"Вы наверняка видели коллаж с фото, где на одной стороне голодный и грязный щенок, а на другой – радостный и довольный пес? Обычно такие преображения происходят благодаря любви и заботе хозяев о своих питомцах. У вас есть похожая история преображения? Делитесь ею в социальных сетях с хештегами #счастливыйхвост #мосприрода #былостало #пчеловодство", - пояснили в пресс-службе.