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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москвичей приглашают поучаствовать в акции в честь дня бездомных животных
Москвичи могут принять участие в благотворительной акции и флешмобе в честь Всемирного дня бездомных животных 15 августа, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-17T11:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мосприрода, общество

Москвичей приглашают поучаствовать в акции в честь дня бездомных животных

11:30 14.08.2020 (обновлено: 11:31 17.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСобаки в вольере приюта для бездомных животных в Москве
Собаки в вольере приюта для бездомных животных в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Москвичи могут принять участие в благотворительной акции и флешмобе в честь Всемирного дня бездомных животных 15 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В честь Всемирного дня бездомных животных Мосприрода напоминает о благотворительной акции "Ласковый зверь" по сбору пожертвований и запускает флешмоб "Счастливый хвост", посвященный вашим домашним животным", - сообщили в пресс-службе.
Всемирный день бездомных животных в мире отмечают по традиции каждую третью субботу августа. Ежегодно весь мир обращает свое внимание на животных, лишенных дома и заботы. В настоящее время все больше развивается приютов для животных и благотворительных фондов, помогающих им.
"Поэтому экоцентр "Пчеловодство" ГПБУ "Мосприрода" напоминает о продолжении благотворительной акции "Ласковый зверь", в рамках которой все желающие могут помочь бездомным животным, посетив экоцентр и передав его сотрудникам пожертвования в виде кормов и хозяйственных товаров", - добавили в ведомстве.
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
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С улицы в приюты. В Москве становится все меньше бездомных животных
Также, чтобы в акции приняли участие как можно больше людей, москвичей приглашают поучаствовать во флешмобе "Счастливый хвост" с участием домашних любимцев.
"Вы наверняка видели коллаж с фото, где на одной стороне голодный и грязный щенок, а на другой – радостный и довольный пес? Обычно такие преображения происходят благодаря любви и заботе хозяев о своих питомцах. У вас есть похожая история преображения? Делитесь ею в социальных сетях с хештегами #счастливыйхвост #мосприрода #былостало #пчеловодство", - пояснили в пресс-службе.
Все собранные пожертвования будут отправлены в приют "Ласковый зверь".
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаОбщество
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