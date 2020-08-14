Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Президент Президент Дональд Трамп оценил создание в России вакцины от коронавируса

Американский лидер выразил надежду, что разработанный российскими специалистами препарат "сработает".

"Мы не много знаем об этом. <...> Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно пройти через процесс", — сказал он.

Глава государства заключил, что США также "очень продвинулись" в создании вакцины.

Российская вакцина

На этой неделе президент Владимир Путин объявил о создании и регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.

Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева , около 20 стран направили запрос на приобретение миллиарда доз.

Кроме того, Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах.

Исследования вакцины

Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко , в ближайшее время будут опубликованы сведения о доклинических и клинических исследованиях новой вакцины.

По его мнению, некоторые критикуют российскую разработку в связи с тем, что "что нужно больше данных получить по исследованиям".

Глава ведомства добавил, что не все знают, что "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".

При этом министр добавил, что клинические исследования будут продолжаться.

Препарат

Как следует из Государственного реестра лекарственных средств, вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.

В Минздраве объяснили, что двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.