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Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год
Президент Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей по итогам прошлого года, говорится на сайте Кремля. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-15T01:21
россия
правительство рф
владимир путин
доходы
политика
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А содержание Обнулянта Сказочника знаете на сколько выросло??Это вам не доход в лям!!Миллиарды в год на охрану и Содержание Обнулянта,был бы толк-не жалко!!А так из кармана налогоплатильщиков утекают миллиарды!!+АДминистрация президента+все сенаторы+,министры+депутаты и т.д и т.п.,все за гос.обеспечение!!!..все эти пиявки обходятся вдллиарды рублей!!НЕЭФФЕКТИВНЫХ"Правителей"!!Так зачем они нужны??
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Совет власти - нельзя жрать в одну харю
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россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575164237_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3c19cf0184a054d7a4279e00926311b4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, правительство рф, владимир путин, доходы, политика

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

23:32 14.08.2020 (обновлено: 01:21 15.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Президент Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей по итогам прошлого года, говорится на сайте Кремля.
В 2018-м доход главы государства составил 8,6 миллиона рублей.
Согласно декларации, Путин владеет квартирой площадью 77 квадратных метров и гаражом, а в пользовании — еще одна квартира (153,7 квадратного метра) и машино-место на 18 квадратных метров.
Помимо этого, в собственности у президента два автомобиля ГАЗ-М21, "Нива" и прицеп "Скиф".
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В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин заработал за прошлый год 18,2 миллиона рублей, что на 700 тысяч меньше, чем в 2018-м.
С 2010-го по январь текущего года он был главой ФНС, еще до этого он несколько лет занимался бизнесом, а при переходе на госслужбу передал все активы жене.
Бывший премьер и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заработал 11 миллионов рублей в 2019 году, что на 1,2 миллиона больше, чем в 2018-м.
Представитель Кремля Дмитрий Песков задекларировал за прошлый год 14,6 миллиона рублей, а его супруга Татьяна Навка – почти 236 миллионов рублей.
Также фигуристка фигуристка задекларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России и одно место для автомобиля. Кроме того, олимпийская чемпионка владеет двумя автомобилями Mercedes и мотовездеходом. В 2017 году на нее была записана и квартира в США, однако сейчас эта недвижимость в собственности Навки не значится, как и автомобиль Lexus.
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Доходы парламентариев

В Совфеде самым богатым сенатором стал Валерий Пономарев, заработавший 2,7 миллиарда рублей. Он владеет двумя Bentley, одним Ferrari и раритетной "Волгой", которые выпускались с 1956 по 1970 годы.
В тройку богатейших представителей верхней палаты парламента также вошли Александр Бабаков (512 миллионов рублей) и Игорь Зубарев (512 миллионов рублей).
Самым богатым депутатом стал Григорий Аникеев, заработавший около 2,35 миллиарда рублей. В 2018-м он также задекларировал самый большой доход. Самый маленький доход же указал представитель "Справедливой России" Игорь Моляков - 1,35 миллиона рублей. Он получил мандат только в феврале этого года.
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Доходы в правительстве

Самым богатым членом правительства стал глава Минпромторга Денис Мантуров, его доход по итогам 2019 года составил 586 миллионов рублей. Согласно декларации, в прошлом году министр избавился от части своего автопарка, а именно – "Москвича 412", "ВАЗ 2103" и "ГАЗ-21", оставив в нем Land Rover Range Rover, Lada Vesta и "Москвич 408".
На втором месте по уровню доходов-2019 новичок в составе правительства - вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его доходы за 2019 год составили 432,3 миллиона рублей.
Тройку замкнул вице-премьер Юрий Трутнев с 180 миллионами рублей. В 2018-м он возглавлял список.
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РоссияПравительство РФВладимир ПутинДоходыПолитика
Популярные комментарии
А содержание Обнулянта Сказочника знаете на сколько выросло??Это вам не доход в лям!!Миллиарды в год на охрану и Содержание Обнулянта,был бы толк-не жалко!!А так из кармана налогоплатильщиков утекают миллиарды!!+АДминистрация президента+все сенаторы+,министры+депутаты и т.д и т.п.,все за гос.обеспечение!!!..все эти пиявки обходятся вдллиарды рублей!!НЕЭФФЕКТИВНЫХ"Правителей"!!Так зачем они нужны??
15 августа, 01:34
Nataly Feerverg
2730309
Совет власти - нельзя жрать в одну харю
15 августа, 01:24
Владимир Март
2130101
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