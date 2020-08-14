Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей по итогам прошлого года, говорится на сайте Кремля.

В 2018-м доход главы государства составил 8,6 миллиона рублей.

Согласно декларации, Путин владеет квартирой площадью 77 квадратных метров и гаражом, а в пользовании — еще одна квартира (153,7 квадратного метра) и машино-место на 18 квадратных метров.

Помимо этого, в собственности у президента два автомобиля ГАЗ-М21, "Нива" и прицеп "Скиф".

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин заработал за прошлый год 18,2 миллиона рублей, что на 700 тысяч меньше, чем в 2018-м.

С 2010-го по январь текущего года он был главой ФНС, еще до этого он несколько лет занимался бизнесом, а при переходе на госслужбу передал все активы жене.

Бывший премьер и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заработал 11 миллионов рублей в 2019 году, что на 1,2 миллиона больше, чем в 2018-м.

Представитель Кремля Дмитрий Песков задекларировал за прошлый год 14,6 миллиона рублей, а его супруга Татьяна Навка – почти 236 миллионов рублей.

Также фигуристка фигуристка задекларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России и одно место для автомобиля. Кроме того, олимпийская чемпионка владеет двумя автомобилями Mercedes и мотовездеходом. В 2017 году на нее была записана и квартира в США, однако сейчас эта недвижимость в собственности Навки не значится, как и автомобиль Lexus.

Доходы парламентариев

В Совфеде самым богатым сенатором стал Валерий Пономарев, заработавший 2,7 миллиарда рублей. Он владеет двумя Bentley, одним Ferrari и раритетной "Волгой", которые выпускались с 1956 по 1970 годы.

В тройку богатейших представителей верхней палаты парламента также вошли Александр Бабаков (512 миллионов рублей) и Игорь Зубарев (512 миллионов рублей).

Самым богатым депутатом стал Григорий Аникеев, заработавший около 2,35 миллиарда рублей. В 2018-м он также задекларировал самый большой доход. Самый маленький доход же указал представитель "Справедливой России" Игорь Моляков - 1,35 миллиона рублей. Он получил мандат только в феврале этого года.

Доходы в правительстве

Самым богатым членом правительства стал глава Минпромторга Денис Мантуров , его доход по итогам 2019 года составил 586 миллионов рублей. Согласно декларации, в прошлом году министр избавился от части своего автопарка, а именно – "Москвича 412", "ВАЗ 2103" и " ГАЗ -21", оставив в нем Land Rover Range Rover, Lada Vesta и "Москвич 408".

На втором месте по уровню доходов-2019 новичок в составе правительства - вице-премьер Дмитрий Чернышенко , его доходы за 2019 год составили 432,3 миллиона рублей.