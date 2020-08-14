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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200814/1575810939.html
В Москве за сутки умерли двенадцать пациентов с коронавирусом
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4645, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T23:05
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

В Москве за сутки умерли двенадцать пациентов с коронавирусом

23:04 14.08.2020 (обновлено: 23:05 14.08.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевГоспиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4645, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.  ", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось об 11 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
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