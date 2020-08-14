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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575810524.html
ЕС готов посредничать в диалоге между властями и оппозицией в Белоруссии
Европейский союз предложит властям Белоруссии поддержку в налаживании диалога с оппозицией и гражданским обществом, говорится в заявлении по итогам экстренной... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T22:53
протесты в белоруссии
жозеп боррель
брюссель
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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жозеп боррель, брюссель, белоруссия, в мире

ЕС готов посредничать в диалоге между властями и оппозицией в Белоруссии

22:53 14.08.2020
1029
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Европейский союз предложит властям Белоруссии поддержку в налаживании диалога с оппозицией и гражданским обществом, говорится в заявлении по итогам экстренной встречи глав МИД ЕС в режиме видеоконференции.
"Европейский союз представит белорусским властям предложение о поддержке в налаживании диалога власти с оппозицией и обществом с целью разрешения возникшего кризиса", - говорится в документе.
В ЕС указали, что глава евродипломатии Жозеп Боррель и его служба немедленно приступят к этой работе.
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельБрюссельБелоруссияВ мире
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