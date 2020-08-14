https://ria.ru/20200814/1575810524.html
ЕС готов посредничать в диалоге между властями и оппозицией в Белоруссии
Европейский союз предложит властям Белоруссии поддержку в налаживании диалога с оппозицией и гражданским обществом, говорится в заявлении по итогам экстренной... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T22:53
2020-08-14T22:53
протесты в белоруссии
жозеп боррель
брюссель
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Евгений Долмач
Ага, в 14 году он уже напосредничал
23
Оксана Титова
ЕС уже 6 лет безрезультатно посредничает между Киевом и Донбассом.
23
12
брюссель
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575761004_0:77:1245:777_1400x0_80_0_0_fdd3bcf37229541fe88a9a036dfe02e2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, брюссель, белоруссия, в мире