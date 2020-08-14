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Краснодарский край
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Краснодарский край вновь стал лидером в ЮФО по обороту организаций
Краснодарский край занял первое место в Южном федеральном округе по обороту организаций, достигнув 2,33 триллиона рублей за первое полугодие 2020 года,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T22:49
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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353
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Краснодарский край вновь стал лидером в ЮФО по обороту организаций

22:49 14.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар во время самоизоляции жителей
Краснодар во время самоизоляции жителей
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 14 авг – РИА Новости. Краснодарский край занял первое место в Южном федеральном округе по обороту организаций, достигнув 2,33 триллиона рублей за первое полугодие 2020 года, говорится в сообщении краевых властей.
Уточняется, что регион занимает лидирующие позиции по этому направлению на протяжении пяти лет.
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"Данные по обороту организаций за первое полугодие 2020 года приведены Краснодарстатом. Показатель состоит из стоимости отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, а также выручки от продажи приобретенных на стороне товаров. В денежном выражении параметр равен 2,33 трлн. рублей. При этом темп роста по сравнению с прошлым годом снизился на 5,7%", - уточнили в ведомстве.
Снижение показателя связано с ограничительными мероприятиями в виду пандемии коронавирусной инфекции, когда многие предприятия были вынуждены приостановить деятельность. По словам министра экономики региона Александра Руппеля, слова которого приводятся в сообщении, в крае просели такие значимые направления, как общественное питание, торговля и санаторно-курортный комплекс. При этом по последнему направлению объем оказанных услуг по итогам полугодия снизился на 35%.
В министерстве экономики края отметили, что принятые по поручению губернатора Вениамина Кондратьева региональные меры поддержки бизнеса "помогли смягчить удар от пандемии". "До конца года ожидается последовательное возобновление деятельности потребительской сферы и санаторно-курортного комплекса", - добавили в ведомстве.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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