Краснодарский край вновь стал лидером в ЮФО по обороту организаций

КРАСНОДАР, 14 авг – РИА Новости. Краснодарский край занял первое место в Южном федеральном округе по обороту организаций, достигнув 2,33 триллиона рублей за первое полугодие 2020 года, говорится в сообщении краевых властей.

Уточняется, что регион занимает лидирующие позиции по этому направлению на протяжении пяти лет.

"Данные по обороту организаций за первое полугодие 2020 года приведены Краснодарстатом. Показатель состоит из стоимости отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, а также выручки от продажи приобретенных на стороне товаров. В денежном выражении параметр равен 2,33 трлн. рублей. При этом темп роста по сравнению с прошлым годом снизился на 5,7%", - уточнили в ведомстве.

Снижение показателя связано с ограничительными мероприятиями в виду пандемии коронавирусной инфекции, когда многие предприятия были вынуждены приостановить деятельность. По словам министра экономики региона Александра Руппеля, слова которого приводятся в сообщении, в крае просели такие значимые направления, как общественное питание, торговля и санаторно-курортный комплекс. При этом по последнему направлению объем оказанных услуг по итогам полугодия снизился на 35%.