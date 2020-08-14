https://ria.ru/20200814/1575810433.html
Краснодарский край вновь стал лидером в ЮФО по обороту организаций
Краснодарский край занял первое место в Южном федеральном округе по обороту организаций, достигнув 2,33 триллиона рублей за первое полугодие 2020 года,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T22:49
2020-08-14T22:49
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 14 авг – РИА Новости. Краснодарский край
занял первое место в Южном федеральном округе по обороту организаций, достигнув 2,33 триллиона рублей за первое полугодие 2020 года, говорится в сообщении краевых властей.
Уточняется, что регион занимает лидирующие позиции по этому направлению на протяжении пяти лет.
"Данные по обороту организаций за первое полугодие 2020 года приведены Краснодарстатом. Показатель состоит из стоимости отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, а также выручки от продажи приобретенных на стороне товаров. В денежном выражении параметр равен 2,33 трлн. рублей. При этом темп роста по сравнению с прошлым годом снизился на 5,7%", - уточнили в ведомстве.
Снижение показателя связано с ограничительными мероприятиями в виду пандемии коронавирусной инфекции, когда многие предприятия были вынуждены приостановить деятельность. По словам министра экономики региона Александра Руппеля, слова которого приводятся в сообщении, в крае просели такие значимые направления, как общественное питание, торговля и санаторно-курортный комплекс. При этом по последнему направлению объем оказанных услуг по итогам полугодия снизился на 35%.
В министерстве экономики края отметили, что принятые по поручению губернатора Вениамина Кондратьева
региональные меры поддержки бизнеса "помогли смягчить удар от пандемии". "До конца года ожидается последовательное возобновление деятельности потребительской сферы и санаторно-курортного комплекса", - добавили в ведомстве.