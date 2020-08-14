https://ria.ru/20200814/1575810309.html
Мужчина три года симулировал рак, чтобы его не бросила возлюбленная
Житель Великобритании Кевин Бевис в течение трех лет притворялся больным раком, чтобы избежать расставания со своей возлюбленной, пишет Daily Mail. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T22:37
2020-08-14T23:12
рак
великобритания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рак, великобритания, в мире
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости
. Житель Великобритании
Кевин Бевис в течение трех лет притворялся больным раком, чтобы избежать расставания со своей возлюбленной, пишет Daily Mail
.
Пара вместе с 2016 года. В начале отношений подруге британца Карен Грегори нравилась его "старомодность", однако позднее оказалось, что они "несовместимы" в постели.
Спустя три месяца британка решила порвать с Бевисом, но тот убедил ее немного повременить с расставанием. Весной 2017 он сообщил Грегори, что страдает раком желудка.
Чтобы убедить возлюбленную в своей болезни, мужчина ходил с тростью и каждый день выпивал по 20 таблеток витаминов, выдавая их за лекарства от смертельного недуга. Он просил Грегори ездить вместе с ним на "лечение". Через некоторое время Кевин заявил, что у него также "обнаружили" рак ротовой полости и опухоль мозга.
Мужчина даже сообщил о "диагнозе" своим родителям и заставил поверить в болезнь друзей девушки.
Как рассказала Карен, она не хотела продолжать с Бевисом романтические отношения, однако не могла "оставить того, кто умирает". Британка заявила, что в какой-то момент почувствовала, что любит мужчину, даже несмотря на то что он неоднократно поднимал на нее руку.
В 2019 году дочь Грегори убедила ее обратиться в полицию и попытаться больше узнать о диагнозе мужчины.
В итоге Бевис сознался, что все время обманывал возлюбленную. Мужчину приговорили к 18 месяцам тюрьмы и запретили приближаться к Карен.