Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200814/1575810309.html
Мужчина три года симулировал рак, чтобы его не бросила возлюбленная
Житель Великобритании Кевин Бевис в течение трех лет притворялся больным раком, чтобы избежать расставания со своей возлюбленной, пишет Daily Mail. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T23:12
рак
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151809/35/1518093544_0:87:2100:1268_1400x0_80_0_0_63926728643f3c607fab5bab103efe97.jpg
https://ria.ru/20200730/1575192069.html
https://ria.ru/20200401/1569466693.html
5
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151809/35/1518093544_0:87:2100:1268_1400x0_80_0_0_63926728643f3c607fab5bab103efe97.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151809/35/1518093544_0:0:1868:1401_1400x0_80_0_0_1bb4037938f8ac3543e603cba5e8a132.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151809/35/1518093544_86:0:1487:1401_1400x0_80_0_0_9b7bb520e03201578a7c3fedb6967b16.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рак, великобритания, в мире

Мужчина три года симулировал рак, чтобы его не бросила возлюбленная

22:37 14.08.2020 (обновлено: 23:12 14.08.2020)
2622
© Depositphotos / KhakimullinРентгеновский снимок мозга
Рентгеновский снимок мозга
© Depositphotos / Khakimullin
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Житель Великобритании Кевин Бевис в течение трех лет притворялся больным раком, чтобы избежать расставания со своей возлюбленной, пишет Daily Mail.
Пара вместе с 2016 года. В начале отношений подруге британца Карен Грегори нравилась его "старомодность", однако позднее оказалось, что они "несовместимы" в постели.
Маникюр
30 июля, 21:42
Поход на маникюр спас женщину от рака
Спустя три месяца британка решила порвать с Бевисом, но тот убедил ее немного повременить с расставанием. Весной 2017 он сообщил Грегори, что страдает раком желудка.
Чтобы убедить возлюбленную в своей болезни, мужчина ходил с тростью и каждый день выпивал по 20 таблеток витаминов, выдавая их за лекарства от смертельного недуга. Он просил Грегори ездить вместе с ним на "лечение". Через некоторое время Кевин заявил, что у него также "обнаружили" рак ротовой полости и опухоль мозга.
Мужчина даже сообщил о "диагнозе" своим родителям и заставил поверить в болезнь друзей девушки.
Как рассказала Карен, она не хотела продолжать с Бевисом романтические отношения, однако не могла "оставить того, кто умирает". Британка заявила, что в какой-то момент почувствовала, что любит мужчину, даже несмотря на то что он неоднократно поднимал на нее руку.
В 2019 году дочь Грегори убедила ее обратиться в полицию и попытаться больше узнать о диагнозе мужчины.
В итоге Бевис сознался, что все время обманывал возлюбленную. Мужчину приговорили к 18 месяцам тюрьмы и запретили приближаться к Карен.
Хот-дог
1 апреля, 21:11Распространение нового коронавируса
Мужчина обнаружил у себя коронавирус благодаря томатной пасте
754163614
Обсудить 5
ракВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Кабина пилотов самолета
Поза пилота самолета вызвала споры в Сети
Светлана Тихановская
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Найдено неожиданное объяснение наркотикам в крови Ефремова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
"Его нужно посадить!": Зарубина назвала виновного в смерти Легкоступовой
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Малиновый звон. Памяти Валентины Легкоступовой
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
"Брак не продлится долго!" Пригожин рассказал об ультиматуме Валерии
Телеведущая Елена Малышева
Елена Малышева застряла в США
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Умерла певица Валентина Легкоступова
Актер и шоумен Никита Джигурда
Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Белоруссия передала РФ 32 задержанных россиянина
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Друг Легкоступовой рассказал, почему она вернулась в Россию
Мессенджер Telegram на экране телефона
В МИД России поздравили Telegram с днем рождения
Девушка на станции Московского метрополитена
Вирусолог рассказал, сколько лет продлится масочный режим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Мардж Симпсон "разозлило" сравнение ее голоса с голосом напарницы Байдена
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
Лента новостейМолния