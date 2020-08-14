Мужчина три года симулировал рак, чтобы его не бросила возлюбленная

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Житель . Житель Великобритании Кевин Бевис в течение трех лет притворялся больным раком, чтобы избежать расставания со своей возлюбленной, пишет Daily Mail

Пара вместе с 2016 года. В начале отношений подруге британца Карен Грегори нравилась его "старомодность", однако позднее оказалось, что они "несовместимы" в постели.

Спустя три месяца британка решила порвать с Бевисом, но тот убедил ее немного повременить с расставанием. Весной 2017 он сообщил Грегори, что страдает раком желудка.

Чтобы убедить возлюбленную в своей болезни, мужчина ходил с тростью и каждый день выпивал по 20 таблеток витаминов, выдавая их за лекарства от смертельного недуга. Он просил Грегори ездить вместе с ним на "лечение". Через некоторое время Кевин заявил, что у него также "обнаружили" рак ротовой полости и опухоль мозга.

Мужчина даже сообщил о "диагнозе" своим родителям и заставил поверить в болезнь друзей девушки.

Как рассказала Карен, она не хотела продолжать с Бевисом романтические отношения, однако не могла "оставить того, кто умирает". Британка заявила, что в какой-то момент почувствовала, что любит мужчину, даже несмотря на то что он неоднократно поднимал на нее руку.

В 2019 году дочь Грегори убедила ее обратиться в полицию и попытаться больше узнать о диагнозе мужчины.