Поза пилота самолета вызвала споры в Сети

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Необычная поза пилота местных авиалиний во время перелета стала причиной споров среди пользователей инстаграма.

На кадрах, снятых из салона легкомоторного самолета, запечатлен мужчина, сидящий за штурвалом самолета. Через открытую дверь кабины видно, что летчик сидит босиком, разместив одну ступню над другой.

"Хьюстон, у нас проблема", — написал автор аккаунта.

Мнения комментаторов разделились. Одни не нашли в этом ничего постыдного.

"Многие пилоты летают босиком", — написал white_sherpa.

"Меня это не беспокоит", — признался tigresauce.

"Пусть хоть снимет с себя все, лишь бы довез", — написала jessicalsteele.

Другим пассажирам не понравилось увиденное.

"Только не пилот!" — призвал yasglas.

"Если ваша обувь настолько неудобна, что вы разуваетесь на людях, поменяйте ее", — призвала arapsega.