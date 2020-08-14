Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20200814/1575810117.html
Финансирование ТЭК Кубани с 2016 года выросло почти в шесть раз
Финансирование топливно-энергетического комплекса Краснодарского края с 2016 года выросло почти в шесть раз, сообщает администрация региона. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T22:27
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837754_0:53:3455:1996_1400x0_80_0_0_d03e7a5108147ac295ff420953d64167.jpg
https://ria.ru/20200424/1570513917.html
https://ria.ru/20200424/1570531794.html
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837754_0:53:3455:1996_1400x0_80_0_0_d03e7a5108147ac295ff420953d64167.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837754_363:0:3094:2048_1400x0_80_0_0_b76e69d93ad91153227e026398e59b09.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837754_704:0:2752:2048_1400x0_80_0_0_920218cf306a5b7cb6ecf5807bd1d6ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Финансирование ТЭК Кубани с 2016 года выросло почти в шесть раз

22:27 14.08.2020
26
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 14 авг - РИА Новости. Финансирование топливно-энергетического комплекса Краснодарского края с 2016 года выросло почти в шесть раз, сообщает администрация региона.
"Финансирование топливно-энергетического комплекса Кубани с 2016 года выросло почти в шесть раз. Масштабная модернизация отрасли в регионе началась с принятием краевой программы развития ТЭК. Она была разработана по инициативе (губернатора края) Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, на подготовку системы ЖКХ к зиме в этом году из различных источников направлено почти 5,4 миллиарда рублей. В 2016 году сумма составляла всего 915 миллионов. "За это время в крае удалось не только изменить процесс подготовки к отопительному сезону, но и в целом модернизировать теплоэнергетический комплекс. Также губернатор ставил муниципалитетам задачу менять по 5% теплосетей в год. Сейчас большая часть районов выполняет эти показатели", - добавили в ведомстве.
Как отметил губернатор, с 2016 года построено и модернизировано уже 120 котельных. "Половина из них - за деньги инвесторов. План на этот год - обновить 30 котельных, из них 19 - за частные средства", - приводятся слова Кондратьева. Глава края подчеркнул, что к 1 октября весь комплекс ЖКХ края должен быть полностью готов к зиме.
Президент РФ Владимир Путин
24 апреля, 13:06
Путин подписал закон о зонах безопасности вокруг объектов ТЭК
Краевые власти добавили, что в настоящий момент заключаются концессионные соглашения. В 12 муниципалитетах они на разной стадии готовности. В Ейском, Северском и Ленинградском районах инвесторы уже начинают работать, объем инвестиций в этих муниципалитетах составит порядка миллиарда рублей. Слабо ведется работа с инвесторами в Белореченском, Отрадненском, Каневском и Щербиновском районах, уточнили власти. Губернатор призвал муниципалитеты активнее работать с бизнесом.

Другие новости региона читайте здесь>>

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
24 апреля, 16:40Краснодарский край
Кубань завершила отопительный сезон без аварий
100000
Обсудить 0
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
Рекомендуем
Краснодар во время самоизоляции жителей
Краснодарский край вновь стал лидером в ЮФО по обороту организаций
Заседание Совета Федерации РФ
Пять сенаторов задекларировали зарубежную недвижимость
Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев
Самым богатым членом Совфеда стал Пономарев
Флаг на здании Центрального банка РФ
Стало известно, кто больше всех заработал в Центробанке
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Доход вице-премьера Трутнева в 2019 году значительно упал
Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи рассказал о госпрограмме развития села
Депутат Госдумы Игорь Моляков
Депутатом Госдумы с самым низким доходом стал Игорь Моляков
Светлана Тихановская
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Атомный ледокол Арктика
Эксперт: стратегия развития Арктической зоны Якутии — выверенный документ
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
В Минвостокразвития объяснили рост доходов главы ведомства
Тест на коронавирус в Ханое, Вьетнам
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 21 миллион
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
В Москве за сутки умерли двенадцать пациентов с коронавирусом
Пионерские чтения в Москве
Закрытые из-за COVID-19 синагоги возобновят работу в 15 городах России
Президент Дональд Трамп
"Приходится туго": Трамп рассказал о болезни брата
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Мардж Симпсон "разозлило" сравнение ее голоса с голосом напарницы Байдена
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
Лента новостейМолния