Финансирование ТЭК Кубани с 2016 года выросло почти в шесть раз

КРАСНОДАР, 14 авг - РИА Новости. Финансирование топливно-энергетического комплекса Финансирование топливно-энергетического комплекса Краснодарского края с 2016 года выросло почти в шесть раз, сообщает администрация региона.

"Финансирование топливно-энергетического комплекса Кубани с 2016 года выросло почти в шесть раз. Масштабная модернизация отрасли в регионе началась с принятием краевой программы развития ТЭК. Она была разработана по инициативе (губернатора края) Вениамина Кондратьева ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, на подготовку системы ЖКХ к зиме в этом году из различных источников направлено почти 5,4 миллиарда рублей. В 2016 году сумма составляла всего 915 миллионов. "За это время в крае удалось не только изменить процесс подготовки к отопительному сезону, но и в целом модернизировать теплоэнергетический комплекс. Также губернатор ставил муниципалитетам задачу менять по 5% теплосетей в год. Сейчас большая часть районов выполняет эти показатели", - добавили в ведомстве.

Как отметил губернатор, с 2016 года построено и модернизировано уже 120 котельных. "Половина из них - за деньги инвесторов. План на этот год - обновить 30 котельных, из них 19 - за частные средства", - приводятся слова Кондратьева. Глава края подчеркнул, что к 1 октября весь комплекс ЖКХ края должен быть полностью готов к зиме.

Краевые власти добавили, что в настоящий момент заключаются концессионные соглашения. В 12 муниципалитетах они на разной стадии готовности. В Ейском, Северском и Ленинградском районах инвесторы уже начинают работать, объем инвестиций в этих муниципалитетах составит порядка миллиарда рублей. Слабо ведется работа с инвесторами в Белореченском, Отрадненском, Каневском и Щербиновском районах, уточнили власти. Губернатор призвал муниципалитеты активнее работать с бизнесом.