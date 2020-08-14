Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская , баллотировавшаяся на пост президента, записала видеообращение к сторонникам в ее кабинете.

"Это мой диван. Она записывала это обращение без меня", — рассказала председатель Избиркома в интервью белорусской редакции "Комсомольской Правды"

Ермошина отметила, что Тихановская принесла жалобу в ЦИК в присутствии журналистов, после чего ее пригласили в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться "два высокопоставленных сотрудника" правоохранительных органов.

"Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла", — заявила глава ЦИК.

Во вторник Тихановская записала видеообращение, в котором попросила своих сторонников не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. В этот же день стало известно, что она уехала в Литву

По словам доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, у кандидата не было иного выбора, кроме как покинуть Белоруссию . Некоторые соратники Тихановской допустили, что на нее могли оказать влияние "через ее мужа", который сейчас находится в заключении.

Протесты после выборов

В ночь с воскресенья на понедельник в Белоруссии разгорелись протесты из-за результатов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов, а Тихановская — 10,12 процента. Акции идут уже шестой день.

Протесты подавляются силовиками, использующими различные методы, включая слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, за это время задержали свыше шести тысяч человек. Как отмечали в МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 121 сотрудник правоохранительных органов.

Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.