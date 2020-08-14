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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575809677.html
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская, баллотировавшаяся на пост президента, записала видеообращение к сторонникам в ее... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-15T01:17
протесты в белоруссии
светлана тихановская
лидия ермошина
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353
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светлана тихановская, лидия ермошина, цик белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете

22:22 14.08.2020 (обновлено: 01:17 15.08.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская, баллотировавшаяся на пост президента, записала видеообращение к сторонникам в ее кабинете.
"Это мой диван. Она записывала это обращение без меня", — рассказала председатель Избиркома в интервью белорусской редакции "Комсомольской Правды".
Ермошина отметила, что Тихановская принесла жалобу в ЦИК в присутствии журналистов, после чего ее пригласили в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться "два высокопоставленных сотрудника" правоохранительных органов.
"Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла", — заявила глава ЦИК.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Вчера, 19:32Акценты
Странная тактика белорусской оппозиции. Тихановская записала новый роликКандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская опубликовала видеообращение, в котором призвала власти прекратить насилие и пойти на диалог.
Во вторник Тихановская записала видеообращение, в котором попросила своих сторонников не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. В этот же день стало известно, что она уехала в Литву.
По словам доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, у кандидата не было иного выбора, кроме как покинуть Белоруссию. Некоторые соратники Тихановской допустили, что на нее могли оказать влияние "через ее мужа", который сейчас находится в заключении.

Протесты после выборов

В ночь с воскресенья на понедельник в Белоруссии разгорелись протесты из-за результатов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов, а Тихановская — 10,12 процента. Акции идут уже шестой день.
Автомобиль с флагом Республики Беларусь едет по улице Минска во время акции протеста после президентских выборов
Вчера, 21:43Календарь мероприятий - Полезное
Лукашенко заявил, что против Белоруссии начали агрессию
Протесты подавляются силовиками, использующими различные методы, включая слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за это время задержали свыше шести тысяч человек. Как отмечали в МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 121 сотрудник правоохранительных органов.
Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

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Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЛидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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