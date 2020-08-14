Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200814/1575809104.html
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 21 миллион
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 21 миллион, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T21:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575653940_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b954ae7d6ba5c9d6a8d3b50b2659d9af.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575653940_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b954ae7d6ba5c9d6a8d3b50b2659d9af.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575653940_87:0:2818:2048_1400x0_80_0_0_c75c59074a8f0c7097742115a835a6bf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575653940_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_540cad347a3d11328e34232c61f9edd7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 21 миллион

21:53 14.08.2020
429
© REUTERS / KhamТест на коронавирус в Ханое, Вьетнам
Тест на коронавирус в Ханое, Вьетнам
© REUTERS / Kham
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 21 миллион, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 21.43 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 21 010 700. Скончались, по информации университета, 760 889 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 13 044 377 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
041222
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19В мире
Рекомендуем
Пионерские чтения в Москве
Закрытые из-за COVID-19 синагоги возобновят работу в 15 городах России
священник РПЦ в защитном костюме
Священники РПЦ получили доступ в больницы Москвы, где лечат COVID-19
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Собянин заявил о необходимости прививаться от гриппа
Президент Дональд Трамп
"Приходится туго": Трамп рассказал о болезни брата
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло более чем на 286 тысяч
Опустевшая площадь Независимости: у Дома правительства расходятся демонстранты и ОМОН
Протестующие расходятся с площади перед Домом правительства
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
ЕС готов посредничать в диалоге между властями и оппозицией в Белоруссии
Кабина пилотов самолета
Поза пилота самолета вызвала споры в Сети
Светлана Тихановская
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
В Москве за сутки умерли двенадцать пациентов с коронавирусом
Протесты в Минске
В Гродно на митинге у горисполкома собралось более 20 тысяч человек
Рентгеновский снимок мозга
Мужчина три года симулировал рак, чтобы его не бросила возлюбленная
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Друг Легкоступовой рассказал, почему она вернулась в Россию
Мессенджер Telegram на экране телефона
В МИД России поздравили Telegram с днем рождения
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Мардж Симпсон "разозлило" сравнение ее голоса с голосом напарницы Байдена
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
Лента новостейМолния