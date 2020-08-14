https://ria.ru/20200814/1575809104.html
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 21 миллион
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 21 миллион, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T21:53
2020-08-14T21:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
в мире
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире