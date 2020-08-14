Священники РПЦ получили доступ в больницы Москвы, где лечат COVID-19

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Священники Русской православной церкви получили возможность посещать московские больницы, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.

В марте в Москве была создана спецгруппа священников для посещения больных с коронавирусом, их инструктировали врачи, для них приобрели специальные костюмы и средства защиты. Однако до последнего времени не удавалось решить вопрос о допуске священников в столичные больницы, в которых проходили лечение пациенты, больные коронавирусом.

"Была достигнута договоренность с Департаментом здравоохранения (Москвы - ред.) об организации системы допуска священников в московские больницы. В общей сложности священники смогли посетить пациентов в 37 больницах Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон рассказал в интервью РИА Новости, что больные коронавирусом просили священников выехать к ним на дом: люди хотели причастится до того, как поедут в больницу, так как там это сделать невозможно, и даже из-за этого не вызывали сразу "скорую".