https://ria.ru/20200814/1575808903.html
Священники РПЦ получили доступ в больницы Москвы, где лечат COVID-19
Священники Русской православной церкви получили возможность посещать московские больницы, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T21:46
2020-08-14T21:46
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
религия
новости - религия и мировоззрение
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575303445_0:0:1100:619_1400x0_80_0_0_2a9ababd2778a84da0f965e3a88cf080.jpg
https://ria.ru/20200814/1575806542.html
5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575303445_0:0:1100:619_1400x0_80_0_0_2a9ababd2778a84da0f965e3a88cf080.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575303445_162:0:1001:629_1400x0_80_0_0_9928e24ec8695a8b2fa9fcb752a2387b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575303445_267:0:896:629_1400x0_80_0_0_50a89261f213ac412f0ff9f3ea9dffb1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, новости - религия и мировоззрение, москва, общество
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Священники Русской православной церкви получили возможность посещать московские больницы, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.
В марте в Москве была создана спецгруппа священников для посещения больных с коронавирусом, их инструктировали врачи, для них приобрели специальные костюмы и средства защиты. Однако до последнего времени не удавалось решить вопрос о допуске священников в столичные больницы, в которых проходили лечение пациенты, больные коронавирусом.
"Была достигнута договоренность с Департаментом здравоохранения (Москвы - ред.) об организации системы допуска священников в московские больницы. В общей сложности священники смогли посетить пациентов в 37 больницах Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон рассказал в интервью РИА Новости, что больные коронавирусом просили священников выехать к ним на дом: люди хотели причастится до того, как поедут в больницу, так как там это сделать невозможно, и даже из-за этого не вызывали сразу "скорую".
Для вызова священника в Москве действует круглосуточный телефон +7 903-660-30-40.