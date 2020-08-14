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Священники РПЦ получили доступ в больницы Москвы, где лечат COVID-19
Священники Русской православной церкви получили возможность посещать московские больницы, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T21:46
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, новости - религия и мировоззрение, москва, общество

Священники РПЦ получили доступ в больницы Москвы, где лечат COVID-19

21:46 14.08.2020
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© прес-служба синодального отдела Московского патриархата по благотворительности священник РПЦ в защитном костюме
священник РПЦ в защитном костюме
© прес-служба синодального отдела Московского патриархата по благотворительности
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Священники Русской православной церкви получили возможность посещать московские больницы, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.
В марте в Москве была создана спецгруппа священников для посещения больных с коронавирусом, их инструктировали врачи, для них приобрели специальные костюмы и средства защиты. Однако до последнего времени не удавалось решить вопрос о допуске священников в столичные больницы, в которых проходили лечение пациенты, больные коронавирусом.
"Была достигнута договоренность с Департаментом здравоохранения (Москвы - ред.) об организации системы допуска священников в московские больницы. В общей сложности священники смогли посетить пациентов в 37 больницах Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон рассказал в интервью РИА Новости, что больные коронавирусом просили священников выехать к ним на дом: люди хотели причастится до того, как поедут в больницу, так как там это сделать невозможно, и даже из-за этого не вызывали сразу "скорую".
Для вызова священника в Москве действует круглосуточный телефон +7 903-660-30-40.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
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