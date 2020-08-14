Лукашенко заявил, что против Белоруссии начали агрессию

Автомобиль с флагом Республики Беларусь едет по улице Минска во время акции протеста после президентских выборов

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Александр Лукашенко , обсуждая с членами Совета безопасности протесты в Белоруссии , заявил о начале агрессии против страны.

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши , Голландии, Украины", - сказал глава государства, слова которого приводит Sputnik Беларусь

"Успокоиться и навести порядок"

Лукашенко также призвал белорусов успокоиться и навести порядок в стране.

"Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", - отметил президент.

По его словам, заводилами уличных протестов являются люди из-за рубежа.

"В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши - где дети, где не совсем уже дети", - заявил он.

"Не катастрофа"

Также Лукашенко заявил, что протесты в стране – это не катастрофа.

"Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит", - подчеркнул он.

"Должен быть "тормоз"

Лукашенко также обратился к силовикам, отметив, что у них должен быть "определенный тормоз". Он отметил, что не может предъявить претензии "к кому бы то ни было".

Он обратился к министру внутренних дел.

"Мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать", - добавил действующий президент.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, действующий глава Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов, его основная соперница Светлана Тихановская – 10,12 процента.

Оппозиция отказалась признавать итоги выборов. При этом сама Тихановская покинула страны и уехала в Литву

Сегодня идет шестой день несанкционированные акции протеста. Силовики их подавляют, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальной информации, правоохранители задержали около семи тысяч человек. В МВД Белоруссии отмечали, что пострадали сотни человек, при этом один протестующий, пытаясь бросить самодельное взрывное устройство в силовиков, скончался.