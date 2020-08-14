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Лукашенко заявил, что против Белоруссии начали агрессию
Александр Лукашенко, обсуждая с членами Совета безопасности протесты в Белоруссии, заявил о начале агрессии против страны. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T21:43
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светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, литва, в мире

Лукашенко заявил, что против Белоруссии начали агрессию

21:43 14.08.2020
8915
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль с флагом Республики Беларусь едет по улице Минска во время акции протеста после президентских выборов
Автомобиль с флагом Республики Беларусь едет по улице Минска во время акции протеста после президентских выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Александр Лукашенко, обсуждая с членами Совета безопасности протесты в Белоруссии, заявил о начале агрессии против страны.
"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины", - сказал глава государства, слова которого приводит Sputnik Беларусь.

"Успокоиться и навести порядок"

Лукашенко также призвал белорусов успокоиться и навести порядок в стране.
"Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", - отметил президент.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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По его словам, заводилами уличных протестов являются люди из-за рубежа.
"В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши - где дети, где не совсем уже дети", - заявил он.

"Не катастрофа"

Также Лукашенко заявил, что протесты в стране – это не катастрофа.
"Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит", - подчеркнул он.
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Лукашенко также обратился к силовикам, отметив, что у них должен быть "определенный тормоз". Он отметил, что не может предъявить претензии "к кому бы то ни было".
Он обратился к министру внутренних дел.
"Мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать", - добавил действующий президент.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, действующий глава Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов, его основная соперница Светлана Тихановская – 10,12 процента.
Оппозиция отказалась признавать итоги выборов. При этом сама Тихановская покинула страны и уехала в Литву.
Сегодня идет шестой день несанкционированные акции протеста. Силовики их подавляют, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальной информации, правоохранители задержали около семи тысяч человек. В МВД Белоруссии отмечали, что пострадали сотни человек, при этом один протестующий, пытаясь бросить самодельное взрывное устройство в силовиков, скончался.
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59312417
Обсудить 13
Календарь мероприятий - ПолезноеСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Понятно, а что ещё может сказать диктатор?
14 августа, 22:22
alex-inst
11000025
Стандартный трёп про внешнего врага
14 августа, 22:25
Антон Зацепин
4000014
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