Друг Легкоступовой рассказал, почему она вернулась в Россию

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Друг Валентины Легкоступовой Вадим Манукян рассказал, почему после переезда за границу певица решила вернуться в Россию.
"Ранее я говорил, что у нее папа болел, она его выхаживала. Ко всему прочему, в Испании отношения с бывшим мужем у нее закончились", — сказал Манукян.
Друг певицы отметил, что после расставания с супругом ее больше ничего не держало за границей. Кроме того, мать Легкоступовой не хотела уезжать из России вслед за дочерью.
По словам Манукяна, на родине артистка собиралась заново начать карьеру.
Собеседник издания рассказал, что по возвращении Легкоступова стала начальником отдела культуры в Феодосии.
Вчера, 18:37Биография Валентины Легкоступовой
"Валя часто рассказывала, как организует праздники, местные концерты", — цитирует его "МК".
Он добавил, что около двух лет назад Легкоступова решила отказаться от чиновничьей работы.
В последние годы певица, как и ее муж, увлекалась яхтингом, который ее вдохновлял "больше, чем творчество".
Манукян заявил, что Легкоступова не любила делиться подробностями личной жизни.
Как сказал друг исполнительницы, у нее не было проблем со здоровьем и "ничего не предвещало беды"
"Она говорила: "Я счастливый человек!" Постоянно это повторяла", — заметил он.
Ранее дочь певицы сообщила, что 54-летняя Легкоступова умерла сегодня днем.
На этой неделе стало известно, что артистка попала в больницу с травмой головы и, по данным некоторых СМИ, гематомами по всему телу. В клинике ей сделали операцию. Дочь исполнительницы отмечала, что Легкоступова впала в кому.
СК выясняет обстоятельства, связанные с полученными артисткой повреждениями. Полиция опросила супруга Легкоступовой Юрия Фирсова. Следствия склоняется к тому, что певица получила травмы в результате падения в своей квартире.
13 августа, 13:34Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы