https://ria.ru/20200814/1575808545.html
Собянин заявил о необходимости прививаться от гриппа
Уже сейчас в Москве наблюдается рост числа случаев ОРВИ, гриппа и обычных пневмоний, поэтому надо раньше начать прививаться от гриппа, сообщил мэр Москвы Сергей РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T21:34
2020-08-14T21:34
россия
сергей собянин
москва
грипп
общество
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3
россия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей собянин, москва, грипп, общество