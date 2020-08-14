Собянин заявил о необходимости прививаться от гриппа

Мы уже сегодня видим рост ОРВИ, гриппа и частично даже пневмоний некоронавирусных, а обычных пневмоний. Конечно, когда это все разовьется в такую серьезную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст, поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппа.