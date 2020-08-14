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Собянин заявил о необходимости прививаться от гриппа
Уже сейчас в Москве наблюдается рост числа случаев ОРВИ, гриппа и обычных пневмоний, поэтому надо раньше начать прививаться от гриппа, сообщил мэр Москвы Сергей РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T21:34
россия
сергей собянин
москва
грипп
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, сергей собянин, москва, грипп, общество

Собянин заявил о необходимости прививаться от гриппа

21:34 14.08.2020
924
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Уже сейчас в Москве наблюдается рост числа случаев ОРВИ, гриппа и обычных пневмоний, поэтому надо раньше начать прививаться от гриппа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Мы уже сегодня видим рост ОРВИ, гриппа и частично даже пневмоний некоронавирусных, а обычных пневмоний. Конечно, когда это все разовьется в такую серьезную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст, поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппа.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
Сергей Собянин
мэр Москвы
Простуженная женщина
12 августа, 22:27
Врач не исключил осеннюю эпидемию гриппа новых штаммов
22200525
Обсудить 3
РоссияСергей СобянинМоскваГриппОбщество
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