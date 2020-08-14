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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575808513.html
Протестующие расходятся с площади перед Домом правительства
Протестовавшие на площади Независимости перед Домом правительства в Минске люди расходятся с несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T21:47
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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Т.е.добились,чего хотели:санкций против своей страны!Типичные большевики!За поражение своей страны в войне!
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Прекратить несанкционированные акции и никаких перевыборов - по-моему, нормальный компромисс.
21
17
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Опустевшая площадь Независимости: у Дома правительства расходятся демонстранты и ОМОН
Опустевшая площадь Независимости: в Минске расходятся демонстранты и ОМОН.
2020-08-14T21:33
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РИА Новости
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60
минск, белоруссия, в мире

Протестующие расходятся с площади перед Домом правительства

21:33 14.08.2020 (обновлено: 21:47 14.08.2020)
4485
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Протестовавшие на площади Независимости перед Домом правительства в Минске люди расходятся с несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости.
Примерно в 21.00 (совпадает с мск) с площади устремился поток протестующих, которые направляются из центра белорусской столицы в свои районы. Некоторые из них продолжают выкрикивать лозунги, которые недавно скандировали на акции, выкладывают в сосцети фото и видео с площади. Оставшиеся на площади делают селфи, фотографируются на фоне бойцов внутренних войск. Волонтеры предлагают протестующим воду и пиццу, убирают мусор, который остался после акции.
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На подходе к площади стоят посты милиции, но они не мешают входу и выходу на нее. Те люди, которые только пришли на площадь, разочарованно спрашивают: "Куда вы?", "А что, уже все?"
Рядом с площадью запрещена парковка автомобилей, подъезд автомобилей ограничен.
Акция продолжалась с 17.20 (совпадает с мск). Она прошла мирно, без инцидентов. Протестующие требовали прекратить насилие и провести новые выборы президента.
Силовики снимаются с позиций по охране Дома правительства. Оставшиеся на площади люди им хлопают и кричат "Спасибо".
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Т.е.добились,чего хотели:санкций против своей страны!Типичные большевики!За поражение своей страны в войне!
14 августа, 21:36
ЛЛев
2720003
Прекратить несанкционированные акции и никаких перевыборов - по-моему, нормальный компромисс.
14 августа, 21:51
Владимир Ф. Быченков
2100000
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