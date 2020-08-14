Протестующие расходятся с площади перед Домом правительства

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Протестовавшие на площади Независимости перед Домом правительства в Минске люди расходятся с несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости.

Примерно в 21.00 (совпадает с мск) с площади устремился поток протестующих, которые направляются из центра белорусской столицы в свои районы. Некоторые из них продолжают выкрикивать лозунги, которые недавно скандировали на акции, выкладывают в сосцети фото и видео с площади. Оставшиеся на площади делают селфи, фотографируются на фоне бойцов внутренних войск. Волонтеры предлагают протестующим воду и пиццу, убирают мусор, который остался после акции.

На подходе к площади стоят посты милиции, но они не мешают входу и выходу на нее. Те люди, которые только пришли на площадь, разочарованно спрашивают: "Куда вы?", "А что, уже все?"

Рядом с площадью запрещена парковка автомобилей, подъезд автомобилей ограничен.

Акция продолжалась с 17.20 (совпадает с мск). Она прошла мирно, без инцидентов. Протестующие требовали прекратить насилие и провести новые выборы президента.