"Приходится туго": Трамп рассказал о болезни брата

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил болезнь своего младшего брата Роберта, о которой ранее сообщали СМИ.
"У меня замечательный брат, у нас отличные отношения на протяжении очень долгого времени - с первого дня, а это было давно. Он в больнице. Надеюсь, что он будет в порядке. Но сейчас ему приходится туго", - сказал Трамп журналистам на брифинге.
Ранее телеканалы сообщали, что младший брат 74-летнего Дональда Трампа Роберт, которому 72 года, был госпитализирован в пятницу в Нью-Йорке. ABC News сообщало ранее со ссылкой на источники, что президент намерен посетить брата. Белый дом подтвердил, что президент поедет в пятницу в Нью-Йорк, но не сообщил цели визита.
Роберт Трамп фигурировал в американских новостях в июле, когда пытался остановить свою племянницу Мэри Трамп от публикации книги о Дональде Трампе. Мэри Трамп в своей книге заявляет, что Дональд в 1981 году не посетил на смертном одре ее отца Фреда, брата Дональда и Роберта.