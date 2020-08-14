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"Приходится туго": Трамп рассказал о болезни брата
Президент США Дональд Трамп подтвердил болезнь своего младшего брата Роберта, о которой ранее сообщали СМИ. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T21:38
дональд трамп
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, нью-йорк (город), сша, в мире

"Приходится туго": Трамп рассказал о болезни брата

21:23 14.08.2020 (обновлено: 21:38 14.08.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил болезнь своего младшего брата Роберта, о которой ранее сообщали СМИ.
"У меня замечательный брат, у нас отличные отношения на протяжении очень долгого времени - с первого дня, а это было давно. Он в больнице. Надеюсь, что он будет в порядке. Но сейчас ему приходится туго", - сказал Трамп журналистам на брифинге.
Ранее телеканалы сообщали, что младший брат 74-летнего Дональда Трампа Роберт, которому 72 года, был госпитализирован в пятницу в Нью-Йорке. ABC News сообщало ранее со ссылкой на источники, что президент намерен посетить брата. Белый дом подтвердил, что президент поедет в пятницу в Нью-Йорк, но не сообщил цели визита.
Роберт Трамп фигурировал в американских новостях в июле, когда пытался остановить свою племянницу Мэри Трамп от публикации книги о Дональде Трампе. Мэри Трамп в своей книге заявляет, что Дональд в 1981 году не посетил на смертном одре ее отца Фреда, брата Дональда и Роберта.
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Дональд ТрампНью-Йорк (город)СШАВ мире
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