"Приходится туго": Трамп рассказал о болезни брата

"У меня замечательный брат, у нас отличные отношения на протяжении очень долгого времени - с первого дня, а это было давно. Он в больнице. Надеюсь, что он будет в порядке. Но сейчас ему приходится туго", - сказал Трамп журналистам на брифинге.