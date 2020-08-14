В Гродно на митинге у горисполкома собралось более 20 тысяч человек

"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии

"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии

Как передает агентство, под конец митинга все пришли к общему мнению, что главное требование гродненцев - это отставка действующих властей. Только после этого будут выполнимы все остальные требования.