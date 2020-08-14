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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575808237.html
В Гродно на митинге у горисполкома собралось более 20 тысяч человек
Митинг с требованием отставки властей в белорусском Гродно на площади Ленина у горисполкома собрал более 20 тысяч человек, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T21:20
протесты в белоруссии
александр лукашенко
гродно
минск
белоруссия
в мире
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Увы.Забыли ,про девяностые,а многие и не испытали на своей"шкуре".Между прочим и Григорьич не дал многих прелестей прочувствовать.Теперь дело к тому,что узнают :почём фунт лиха!
137
странное представление сначало все разрушить а уж потом кто-то приед к власти белый и пушистый и порядо сразу наведет и сделает все богатыми и счастливыми ну и заживет народ тогда припеваючи как-то не верится в такую сказочку и ведь потом кому-то придется за все это платить если все разрушат на добровольных началах надеюсь здравый смысл возобладает над эмоциями и обидами
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гродно
минск
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575670002_0:302:3103:2047_1400x0_80_0_0_71c0a2987ed04e6061f6855b09b2ecd5.jpg
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60
александр лукашенко, гродно, минск, белоруссия, в мире

В Гродно на митинге у горисполкома собралось более 20 тысяч человек

21:20 14.08.2020
3127
© REUTERS / Vasily FedosenkoПротесты в Минске
Протесты в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Митинг с требованием отставки властей в белорусском Гродно на площади Ленина у горисполкома собрал более 20 тысяч человек, передает Sputnik Беларусь.
"Мирный митинг в Гродно собрал более 20 тысяч человек на площади Ленина у горисполкома. Собрались все участники дневных акций, пришли работники крупных государственных и частных предприятий. После того, как мэр города покинул митинг, гродненцы остались, после 17 часов стали приходить рабочие митингующих предприятий и простые горожане", - говорится в сообщении.
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Как передает агентство, под конец митинга все пришли к общему мнению, что главное требование гродненцев - это отставка действующих властей. Только после этого будут выполнимы все остальные требования.
Ранее председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой заявил собравшимся на площади Ленина жителям белорусского города, что всех гродненцев, задержанных на несанкционированных акциях протеста, в пятницу отпустят.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоГродноМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Увы.Забыли ,про девяностые,а многие и не испытали на своей"шкуре".Между прочим и Григорьич не дал многих прелестей прочувствовать.Теперь дело к тому,что узнают :почём фунт лиха!
14 августа, 21:34
ЛЛев
12900206
странное представление сначало все разрушить а уж потом кто-то приед к власти белый и пушистый и порядо сразу наведет и сделает все богатыми и счастливыми ну и заживет народ тогда припеваючи как-то не верится в такую сказочку и ведь потом кому-то придется за все это платить если все разрушат на добровольных началах надеюсь здравый смысл возобладает над эмоциями и обидами
14 августа, 21:32
Иван Иванов
5500104
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