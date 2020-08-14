В Гродно на митинге у горисполкома собралось более 20 тысяч человек

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Митинг с требованием отставки властей в белорусском Гродно на площади Ленина у горисполкома собрал более 20 тысяч человек, передает Sputnik Беларусь.
"Мирный митинг в Гродно собрал более 20 тысяч человек на площади Ленина у горисполкома. Собрались все участники дневных акций, пришли работники крупных государственных и частных предприятий. После того, как мэр города покинул митинг, гродненцы остались, после 17 часов стали приходить рабочие митингующих предприятий и простые горожане", - говорится в сообщении.
Как передает агентство, под конец митинга все пришли к общему мнению, что главное требование гродненцев - это отставка действующих властей. Только после этого будут выполнимы все остальные требования.
Ранее председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой заявил собравшимся на площади Ленина жителям белорусского города, что всех гродненцев, задержанных на несанкционированных акциях протеста, в пятницу отпустят.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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