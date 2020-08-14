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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200814/1575808049.html
Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло более чем на 286 тысяч
Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 286 тысяч, скончались еще свыше 6,7 тысячи человек, следует из данных РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T21:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло более чем на 286 тысяч

21:10 14.08.2020
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 286 тысяч, скончались еще свыше 6,7 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По информации ВОЗ, за последние 24 часа в мире зарегистрировали 286 710 новых случаев заражения, скончались еще 6713 пациентов с COVID-19.
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Общее число случаев заражения, таким образом, достигло 20 730 456, скончались 751 154 зараженных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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