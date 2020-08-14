Малиновый звон. Памяти Валентины Легкоступовой

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Валентина Легкоступова называла себя "хомо советикус" — и в этом была определенная доля правды. Она была музыкантом, рожденным в СССР и олицетворявшим, по большому счету, все то лучшее, что было в советской эстраде. Качественные, с привязчивой мелодией и простыми текстами песни, которые тем не менее мгновенно становились шлягерами (слово "хит" тогда было не в ходу), а их исполнительница — народной любимицей.

Зритель любил Легкоступову: она не была героиней скандальной хроники, хотя слухи про нее ходили самые невероятные — вплоть до того, что всесильная Алла Пугачева завидовала молодой конкурентке и испортила ей всю карьеру. Естественно, это было не так, да и сама Легкоступова со свойственной ей легкостью смеялась и вообще отказывалась комментировать любые слухи на свой счет. Тактика абсолютно правильная: если ты не поддерживаешь зарождающийся скандал, то он так и погибает на корню. А ей совершенно не хотелось делать свое имя на скандалах — ей вполне хватало песен.

Она выросла в Крыму, окончила музыкальное училище по классу скрипки, на которой, кстати, продолжала играть и в период своей всесоюзной популярности (многие зрители были шокированы при виде своей любимицы со скрипкой на сцене). Но затем поняла, что быть просто музыкантом-инструменталистом не так интересно. И Валентина отправляется в Москву, где поступает в училище имени Гнесиных на курс к самому Иосифу Кобзону — он преподавал в Гнесинке эстрадный вокал.

Уважение и любовь к учителю Легкоступова сохранила на долгие годы — Кобзон часто появлялся с ней на телеэкране в одних программах, да и в общих концертах они выступали. Собственно, он и научил ее мастерству — а дальше начался подбор репертуара и сотрудничество с оркестром знаменитого Сени Сона, одного из лучших эстрадных пианистов.

Песни для Легкоступовой писали Илья Резник, Маргарита Пушкина, Крис Кельми. И надежды, и кропотливый эстрадный труд оказались вознаграждены: Легкоступова получает приз на конкурсе в Юрмале, ее заприметил сам Раймонд Паулс, который пишет для нее фактически новую музыкальную программу. Но главный хит дарит ей совсем другой композитор: незабвенную "Ягоду-малину" написал Вячеслав Добрынин — Доктор Шлягер советской эстрады.

С Добрыниным Легкоступова мечтала поработать очень давно и, как она сама признавалась, безоговорочно верила в мастерство композитора — что напишет, то она и исполнит. Песня на стихи Михаила Пляцковского сперва показалась Легкоступовой достаточно проходной, но она записала "Малину" — и та, естественно, выстрелила практически мгновенно. Песню впервые показали в новогоднем "Голубом огоньке", и к утру 1 января 1987 года "Ягоду-малину" знала практически вся страна.

Как говорила сама Легкоступова, "эта песня — моя мамка". С "Ягодой-малиной" она объехала всю страну и даже гастролировала за рубежом. Конечно, потом появятся и новые шлягеры — "Капля в море", "Крымский пляж" и другие песни.

Легкоступова будет давать по несколько концертов в день, собирать огромные аудитории, ей станут признаваться в любви поклонники от Владивостока до Калининграда… А она так и будет придерживаться одного имиджа — веселой девушки с короткой стрижкой, при этом — лишенной провокативности и вульгарности. На фоне иных коллег Легкоступова порой смотрелась откровенно пуритански, с одной стороны, не позволяя себе ни малейших провокативных выходок, но с другой — выдавая блестящий по тем временам танцевальный эстрадный материал.

Но слава ее померкла вместе с СССР — с тем самым "советикусом". Основная причина временного ухода Легкоступовой в тень была проста — у нее родилась девочка, и Валентина сосредоточилась на ее воспитании. А когда дочка подросла, то вокруг была уже другая страна, другая эпоха, где было совсем не до концертов и музыки…

На какое-то время Валентина уходит в тень, занимается семьей и домом, но уже в новом веке, в 2010-е, опять появляется на эстраде. Мода на песни 80-х возвращается, теперь это — своеобразное ретро, ностальгия, но "Ягода-малина" все так же заставляет аудиторию петь хором вместе с Легкоступовой.

Она пытается на некоторое время уйти в политику, даже принимает предложение возглавить отдел культуры в Феодосии, но сработаться с местными властями не получилось: Легкоступова выступала за более тщательный отбор репертуара для массовых мероприятий, а это, видимо, не всегда нравилось чиновникам. И певица возвращается в Москву, открывает собственный продюсерский центр, снова появляется в телепрограммах — ведь зритель ее не забыл.

Смерть Валентины Легкоступовой — такая неожиданная — еще, судя по всему, обрастет новыми подробностями, пустым звоном, слухами и комментариями.