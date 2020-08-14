Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что зарегистрированная в России вакцина от коронавируса "сработает".
"Мы не много знаем об этом. <...> Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно пройти через процесс", — заявил глава государства на пресс-конференции.
Он добавил, что США в свою очередь "очень продвинулись" в разработке вакцины.
Минздрав ранее на этой неделе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Препарат назвали "Спутник V".
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз более чем из 20 государств.
При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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