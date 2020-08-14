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Распространение нового коронавируса
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Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Президент США Дональд Трамп надеется, что зарегистрированная в России вакцина от коронавируса "сработает". РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T23:27
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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вакцина "спутник v", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дональд трамп, сша, в мире

Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса

20:52 14.08.2020 (обновлено: 23:27 14.08.2020)
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© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что зарегистрированная в России вакцина от коронавируса "сработает".

"Мы не много знаем об этом. <...> Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно пройти через процесс", — заявил глава государства на пресс-конференции.

Он добавил, что США в свою очередь "очень продвинулись" в разработке вакцины.
Минздрав ранее на этой неделе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Препарат назвали "Спутник V".
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз более чем из 20 государств.
При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Не переживай, утёнок...
14 августа, 20:58
Aaz1970
55900212
Трамп уже комментировал прибытие в США "очень большого самолёта" с российскими ИВЛ.
14 августа, 21:06
ba-ev
381320013
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