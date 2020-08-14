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К музучилищу в Симферополе несут цветы и фото Легкоступовой
Крымчане принесли фотографию Валентины Легкоступовой и цветы к музыкальному училищу имени Чайковского в Симферополе, где училась скончавшаяся в пятницу... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T20:50
культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, симферополь

К музучилищу в Симферополе несут цветы и фото Легкоступовой

20:50 14.08.2020
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© Фото : Аккаунт Валентины Легкоступовой в Instagram Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
 Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
© Фото : Аккаунт Валентины Легкоступовой в Instagram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Крымчане принесли фотографию Валентины Легкоступовой и цветы к музыкальному училищу имени Чайковского в Симферополе, где училась скончавшаяся в пятницу эстрадная певица.
Российская певица Валентина Легкоступова скончалась в больнице на 55-м году жизни, сообщила ранее в пятницу ее дочь Анетта Бриль на своей странице в Instagram. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что она находилась в коме.
На парапете музыкального училища в Симферополе вечером в пятницу появилась фотография Валентины Легкоступовой в рамке и цветы, снимки симферопольцы разместили в соцсетях.
Эстрадная российская певица и продюсер Валентина Валерьевна Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. В 1968 году ее семья переехала в Феодосию. С детства занималась музыкой. В 1985 году окончила Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского по классу скрипки.
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Вчера, 18:37
Биография Валентины Легкоступовой
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КультураУмерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваСимферополь
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