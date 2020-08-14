К музучилищу в Симферополе несут цветы и фото Легкоступовой

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Крымчане принесли фотографию Валентины Легкоступовой и цветы к музыкальному училищу имени Чайковского в Симферополе, где училась скончавшаяся в пятницу эстрадная певица.
Российская певица Валентина Легкоступова скончалась в больнице на 55-м году жизни, сообщила ранее в пятницу ее дочь Анетта Бриль на своей странице в Instagram. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что она находилась в коме.
На парапете музыкального училища в Симферополе вечером в пятницу появилась фотография Валентины Легкоступовой в рамке и цветы, снимки симферопольцы разместили в соцсетях.
Эстрадная российская певица и продюсер Валентина Валерьевна Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. В 1968 году ее семья переехала в Феодосию. С детства занималась музыкой. В 1985 году окончила Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского по классу скрипки.
Вчера, 18:37Биография Валентины Легкоступовой