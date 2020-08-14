К музучилищу в Симферополе несут цветы и фото Легкоступовой

Российская певица Валентина Легкоступова скончалась в больнице на 55-м году жизни, сообщила ранее в пятницу ее дочь Анетта Бриль на своей странице в Instagram. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что она находилась в коме.