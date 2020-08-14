В Telegram появилась новая функция

"Telegram исполняется семь лет. В 2013 году мы запустили небольшое приложение для безопасного обмена сообщениями, которое с тех пор выросло в платформу с более чем 400 миллионами активных пользователей… Сегодня мы рады представить нововведение, о котором пользователи нередко нас просили — быстрые и безопасные видеозвонки", - говорится в сообщении.
Альфа-версия видеозвонков в приложении доступна пока только для пользователей смартфонов на базе ОС Android.
"Мы вынуждены принести извинения пользователям iOS: сегодня нам пришлось запустить видеозвонки только на устройствах Android. Дело в том, что модераторы Apple не справились со своевременной проверкой новой версии приложения, хотя мы отправили ее в App Store на несколько дней раньше, чем в Google Play. К сожалению, пользователям iOS придётся вместе с нами дожидаться, пока Apple проверит обновление", - отмечается в сообщении.
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Для защиты данных в видеозвонках используется оконечное шифрование. В будущем Telegram планирует дополнить видеозвонки новыми функциями, а в ближайшие месяцы - запустить групповые видеозвонки. "Чтобы начать видеозвонок, нажмите на кнопку со значком камеры в профиле пользователя. Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, не завершая звонка: его можно свернуть в небольшое окно в углу экрана", - поясняется в сообщении.
Помимо этого, мессенджер расширил набор анимированных эмодзи.
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