В Telegram появилась новая функция

"Telegram исполняется семь лет. В 2013 году мы запустили небольшое приложение для безопасного обмена сообщениями, которое с тех пор выросло в платформу с более чем 400 миллионами активных пользователей… Сегодня мы рады представить нововведение, о котором пользователи нередко нас просили — быстрые и безопасные видеозвонки", - говорится в сообщении.

Для защиты данных в видеозвонках используется оконечное шифрование. В будущем Telegram планирует дополнить видеозвонки новыми функциями, а в ближайшие месяцы - запустить групповые видеозвонки. "Чтобы начать видеозвонок, нажмите на кнопку со значком камеры в профиле пользователя. Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, не завершая звонка: его можно свернуть в небольшое окно в углу экрана", - поясняется в сообщении.