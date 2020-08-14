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В Telegram появилась новая функция
Мессенджер Telegram в честь своего семилетия представил функцию видеозвонков в мессенджере, пока нововведение доступно только для пользователей смартфонов на... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T20:46
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149730/38/1497303870_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_e96575e6a30c000ca88b1bd2ec430a99.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
telegram (приложение), google, google android, apple ios, apple, технологии

В Telegram появилась новая функция

20:46 14.08.2020
2915
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мессенджер Telegram в честь своего семилетия представил функцию видеозвонков в мессенджере, пока нововведение доступно только для пользователей смартфонов на базе ОС Android, говорится в официальном блоге мессенджера.
"Telegram исполняется семь лет. В 2013 году мы запустили небольшое приложение для безопасного обмена сообщениями, которое с тех пор выросло в платформу с более чем 400 миллионами активных пользователей… Сегодня мы рады представить нововведение, о котором пользователи нередко нас просили — быстрые и безопасные видеозвонки", - говорится в сообщении.
Альфа-версия видеозвонков в приложении доступна пока только для пользователей смартфонов на базе ОС Android.
"Мы вынуждены принести извинения пользователям iOS: сегодня нам пришлось запустить видеозвонки только на устройствах Android. Дело в том, что модераторы Apple не справились со своевременной проверкой новой версии приложения, хотя мы отправили ее в App Store на несколько дней раньше, чем в Google Play. К сожалению, пользователям iOS придётся вместе с нами дожидаться, пока Apple проверит обновление", - отмечается в сообщении.
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Для защиты данных в видеозвонках используется оконечное шифрование. В будущем Telegram планирует дополнить видеозвонки новыми функциями, а в ближайшие месяцы - запустить групповые видеозвонки. "Чтобы начать видеозвонок, нажмите на кнопку со значком камеры в профиле пользователя. Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, не завершая звонка: его можно свернуть в небольшое окно в углу экрана", - поясняется в сообщении.
Помимо этого, мессенджер расширил набор анимированных эмодзи.
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