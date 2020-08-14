Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575807212.html
В Минске закрыли выход из метро к площади Независимости
Выход из метро к площади Независимости в Минске, где собираются протестующие, закрыт в целях безопасности, сообщает метрополитен. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T20:45
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575668358_0:37:1280:757_1400x0_80_0_0_dbe4667def578fa8ebfc6a4e7dd70c6a.jpg
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
https://ria.ru/20200814/1575773320.html
2
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575668358_0:37:1280:757_1400x0_80_0_0_dbe4667def578fa8ebfc6a4e7dd70c6a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575668358_111:0:1170:794_1400x0_80_0_0_67137f57b17cb0b405e0f7605ad439f4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575668358_244:0:1038:794_1400x0_80_0_0_dae800aae85a46b09dcd6163576336dd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске закрыли выход из метро к площади Независимости

20:45 14.08.2020
733
© Иллюстрация РИА НовостиМетро в Минске во время протестов 11.08.20
Метро в Минске во время протестов 11.08.20
© Иллюстрация РИА Новости
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Выход из метро к площади Независимости в Минске, где собираются протестующие, закрыт в целях безопасности, сообщает метрополитен.
"В целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыт вестибюль станции метро "Площадь Ленина" (со стороны Площади Независимости). Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале минской подземки.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
Протестная акция проходит у Дома правительства на площади Независимости в Минске. Колонна протестующих подошла к Дому правительства около 17.20 мск, изначально она шла от Минского тракторного завода (МТЗ) и состояла в основном из работников этого предприятия, однако по дороге к колонне присоединились и другие сторонники перемен в Белоруссии. Правоохранители не предпринимают никаких действий, наблюдают за происходящим.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Вчера, 12:12Протесты в Белоруссии
Протесты в Минске: "цепочки солидарности" и освобождение заключенных
1412023
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Ситуация у Дома правительства в Минске
Около Дома правительства в Минске появились милицейские кордоны
Депутат Госдумы Игорь Моляков
Депутатом Госдумы с самым низким доходом стал Игорь Моляков
Протесты в Минске
В Гродно на митинге у горисполкома собралось более 20 тысяч человек
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
В Белоруссии число пострадавших сотрудников милиции возросло до 121
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
В ООН поддержали предложение Путина собрать онлайн-встречу по Ирану
Мессенджер Telegram на экране телефона
В Telegram появилась новая функция
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Опустевшая площадь Независимости: у Дома правительства расходятся демонстранты и ОМОН
Протестующие расходятся с площади перед Домом правительства
Массовый митинг на площади Независимости идет третий час
Протестующие у Дома правительства в Минске обещают приходить каждый день
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Лукашенко не считает протесты катастрофой
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В июле в Москве от коронавируса умерли 742 человека
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
К музучилищу в Симферополе несут цветы и фото Легкоступовой
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга
Глава ФНС отчитался о доходах за 2019 год
Народ у Дома правительства в Минске
Лукашенко отреагировал на акции протеста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния