В Минске закрыли выход из метро к площади Независимости

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Выход из метро к площади Независимости в Минске, где собираются протестующие, закрыт в целях безопасности, сообщает метрополитен.
"В целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыт вестибюль станции метро "Площадь Ленина" (со стороны Площади Независимости). Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале минской подземки.
Протестная акция проходит у Дома правительства на площади Независимости в Минске. Колонна протестующих подошла к Дому правительства около 17.20 мск, изначально она шла от Минского тракторного завода (МТЗ) и состояла в основном из работников этого предприятия, однако по дороге к колонне присоединились и другие сторонники перемен в Белоруссии. Правоохранители не предпринимают никаких действий, наблюдают за происходящим.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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