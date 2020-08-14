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В ООН поддержали предложение Путина собрать онлайн-встречу по Ирану
ООН поддерживает любые инициативы в пользу сохранения СВПД, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T20:35
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
стефан дюжаррик
совет безопасности оон
владимир путин
оон
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), стефан дюжаррик, совет безопасности оон, владимир путин, оон, иран, в мире

В ООН поддержали предложение Путина собрать онлайн-встречу по Ирану

20:35 14.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 14 авг – РИА Новости. ООН поддерживает любые инициативы в пользу сохранения СВПД, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать призыв президента РФ Владимира Путина.
Путин заявил в пятницу, что Россия остается полностью приверженной СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Президент РФ предложил в самое ближайшее время провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране
Вчера, 20:18Сказано в эфире
Политолог: онлайн-встреча в верхах по Ирану будет полезнойПрезидент РФ Владимир Путин предложил провести онлайн-встречу лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для обсуждения иранского вопроса. Политолог Камран Гасанов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему нужна такая встреча.

Мы всегда утверждали, что СВПД был очень важным дипломатическим актом и что его следует продолжать поддерживать. Так что наша позиция по поддержке СВПД остается неизменной. Мы будем поддерживать все, что стороны бы ни сделали, для содействия СВПД.

Стефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик
официальный представитель генсека ООН
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Стефан ДюжаррикСовет Безопасности ООНВладимир ПутинООНИранВ мире
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