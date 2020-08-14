В ООН поддержали предложение Путина собрать онлайн-встречу по Ирану

ООН, 14 авг – РИА Новости. ООН поддерживает любые инициативы в пользу сохранения СВПД, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать призыв президента РФ Владимира Путина.
Путин заявил в пятницу, что Россия остается полностью приверженной СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Президент РФ предложил в самое ближайшее время провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации.
Вчера, 20:18Сказано в эфиреПолитолог: онлайн-встреча в верхах по Ирану будет полезнойПрезидент РФ Владимир Путин предложил провести онлайн-встречу лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для обсуждения иранского вопроса. Политолог Камран Гасанов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему нужна такая встреча.
Мы всегда утверждали, что СВПД был очень важным дипломатическим актом и что его следует продолжать поддерживать. Так что наша позиция по поддержке СВПД остается неизменной. Мы будем поддерживать все, что стороны бы ни сделали, для содействия СВПД.