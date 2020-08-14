В ООН поддержали предложение Путина собрать онлайн-встречу по Ирану

Мы всегда утверждали, что СВПД был очень важным дипломатическим актом и что его следует продолжать поддерживать. Так что наша позиция по поддержке СВПД остается неизменной. Мы будем поддерживать все, что стороны бы ни сделали, для содействия СВПД.